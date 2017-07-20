Корпорации и банки превращают памятники архитектуры в штаб-квартиры

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Большинство исторических зданий компании покупают для размещения собственных представительских офисов Евгений Егоров / Ведомости

Особняк княгини Волконской на набережной Фонтанки, 48, был построен в начале XIX в., пережил реконструкцию в 1882 г. и капитальный ремонт в 1908 г. (см. врез). С 1994 г. в нем находится офис «Юникредит банка» (старое название – Международный московский банк). «Санкт-Петербург – один из самых экономически значимых городов России, необходимость развивать здесь бизнес не вызывает сомнений. Учитывая перспективность региона, а также долгосрочные планы «Юникредит банка», рациональнее и эффективнее иметь помещение в собственности, чем арендовать», – прокомментировали в банке покупку исторического здания. Инвестиции в приобретение и ремонт здания общей площадью 3968 кв. м в банке не называют.