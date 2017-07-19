Кто обитает в дворцах Петербурга
Крупные компании и банки размещают в исторических особняках Петербурга свои офисы
Думская ул., 7А
Офис ВТБ
Доходный дом Владимира Ратькова-Рожнова был построен в 1887 г. архитектором Павлом Сюзором. В окнах дома сохранились витражи. Площадь здания составляет 3031 кв. м
Офис ВТБ
Доходный дом Владимира Ратькова-Рожнова был построен в 1887 г. архитектором Павлом Сюзором. В окнах дома сохранились витражи. Площадь здания составляет 3031 кв. м
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Думская ул., 7А
Здание расположено в объединенной охранной зоне центральных районов Петербурга, но не включено в реестр объектов культурного наследия. Реставрация элементов здания банком не проводилась, сообщили в пресс-службе
Здание расположено в объединенной охранной зоне центральных районов Петербурга, но не включено в реестр объектов культурного наследия. Реставрация элементов здания банком не проводилась, сообщили в пресс-службе
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Английская набережная, 6
Офис «Газпром нефти»
Особняк в 1830-х гг. приобрела княгиня Елизавета Репнина. Потом дом принадлежал фабриканту Эдуарду Казалету, для него в 1865 г. архитектор Вениамин Стуккей изменил фасад. В 1869-1897 гг. здесь находился Петербургский международный коммерческий банк
Офис «Газпром нефти»
Особняк в 1830-х гг. приобрела княгиня Елизавета Репнина. Потом дом принадлежал фабриканту Эдуарду Казалету, для него в 1865 г. архитектор Вениамин Стуккей изменил фасад. В 1869-1897 гг. здесь находился Петербургский международный коммерческий банк
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Английская набережная, 6
С 1900 г. здание фактически принадлежало одному из пайщиков банка - князю Вячеславу Тенишеву. Помещение особняка с окнами на Неву занимала жена Тенишева, которая принимала здесь гостей, среди которых были Александр Бенуа, художник Михаил Нестеров, прокурор Синода Константин Победоносцев
С 1900 г. здание фактически принадлежало одному из пайщиков банка - князю Вячеславу Тенишеву. Помещение особняка с окнами на Неву занимала жена Тенишева, которая принимала здесь гостей, среди которых были Александр Бенуа, художник Михаил Нестеров, прокурор Синода Константин Победоносцев
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Английская наб. 8
Офис Московского индустриального банка
Особняк Ивана Паскевича изначально принадлежал приближенному Петра I князю Ивану Трубецкому, при нем это был типовой жилой двухэтажный каменный дом. С переездом Трубецкого в Москву в 1739 г. здание было продано Дмитрию Голицыну, будущему тайному советнику и дипломату
Офис Московского индустриального банка
Особняк Ивана Паскевича изначально принадлежал приближенному Петра I князю Ивану Трубецкому, при нем это был типовой жилой двухэтажный каменный дом. С переездом Трубецкого в Москву в 1739 г. здание было продано Дмитрию Голицыну, будущему тайному советнику и дипломату
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Английская наб. 8
С 1820-х годов здание принадлежало ветерану Бородинского сражения графу Станиславу Потоцкому. Частыми гостями были члены императорской фамилии. Салон Потоцких привлекал и людей искусства, постоянным гостем званых вечеров был Александр Пушкин. В 1843 г. архитектор Андрей Штакеншнейдер проводил здесь работы по подаче в дом воды из Невы, а в следующем году работал над фасадом здания.
С 1820-х годов здание принадлежало ветерану Бородинского сражения графу Станиславу Потоцкому. Частыми гостями были члены императорской фамилии. Салон Потоцких привлекал и людей искусства, постоянным гостем званых вечеров был Александр Пушкин. В 1843 г. архитектор Андрей Штакеншнейдер проводил здесь работы по подаче в дом воды из Невы, а в следующем году работал над фасадом здания.
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Ул. Чайковского, 32
Офис ВТБ24
Особняк построен в 1861 г. архитекторами Богуславом Гейденрейхом и Августом Петцольдом. В 1868 г. особняк купила графиня Евдокия Апраксина, а в 1890 г. здание перешло во владение генерал-майора Михаила Раевского, сына приятеля Александра Пушкина, потомка знаменитой военной фамилии. Фасад дома украсил герб Раевских с лебедем
Офис ВТБ24
Особняк построен в 1861 г. архитекторами Богуславом Гейденрейхом и Августом Петцольдом. В 1868 г. особняк купила графиня Евдокия Апраксина, а в 1890 г. здание перешло во владение генерал-майора Михаила Раевского, сына приятеля Александра Пушкина, потомка знаменитой военной фамилии. Фасад дома украсил герб Раевских с лебедем
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Ул. Чайковского, 32
Помещения особняка перешли в собственность ВТБ24 в феврале 2009 г. На данный момент банку принадлежит около 50% от площади здания (офис ВТБ24 занимает 1069 кв. м, общая площадь особняка - 2053 кв. м)
Помещения особняка перешли в собственность ВТБ24 в феврале 2009 г. На данный момент банку принадлежит около 50% от площади здания (офис ВТБ24 занимает 1069 кв. м, общая площадь особняка - 2053 кв. м)
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Наб. Фонтанки, 48
Офис «Юникредит банка»
Дом Волконской построен в начале XIX в. В 1882 г. для наследников княгини Волконской дом был частично перестроен по проекту архитектора Петра Самсонова с переделкой интерьеров
Офис «Юникредит банка»
Дом Волконской построен в начале XIX в. В 1882 г. для наследников княгини Волконской дом был частично перестроен по проекту архитектора Петра Самсонова с переделкой интерьеров
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Наб. Фонтанки, 48
В 1908 г. по проекту инженера Капитона Маслова производился капитальный ремонт восточного крыла главного дома. «Одним из главных плюсов петербургского филиала является его расположение на наб. Фонтанки, всегда можно прогуляться по набережной или по Невскому проспекту, можно легко добраться до театров и выставок, которые также находятся неподалеку», - сообщает пресс-служба «Юникредит банка»
В 1908 г. по проекту инженера Капитона Маслова производился капитальный ремонт восточного крыла главного дома. «Одним из главных плюсов петербургского филиала является его расположение на наб. Фонтанки, всегда можно прогуляться по набережной или по Невскому проспекту, можно легко добраться до театров и выставок, которые также находятся неподалеку», - сообщает пресс-служба «Юникредит банка»
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Итальянская ул, 8
Офис МТС
Здание построено в 1871-1875 гг., в 1893-1894 гг. по проекту Александра Хренова полностью перестроено. Здесь находилось Общество Взаимного Кредита Петербургского уездного земства. После 1917 г. долгое время использовалось как жилой дом, затем в здании располагался госпиталь, а позже – аптека и восстановительно-оздоровительный центр
Офис МТС
Здание построено в 1871-1875 гг., в 1893-1894 гг. по проекту Александра Хренова полностью перестроено. Здесь находилось Общество Взаимного Кредита Петербургского уездного земства. После 1917 г. долгое время использовалось как жилой дом, затем в здании располагался госпиталь, а позже – аптека и восстановительно-оздоровительный центр
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Итальянская ул, 8
Реконструкции здания 1980 г., 1986 г. и 1987-1999 гг. частично разрушили фасад, вестибюль и парадную лестницу. Компания МТС провела реконструкцию и оснащение здания современными коммуникациями в 2003 г., а также воссоздала парадную лестницу и интерьеры второго этажа
Реконструкции здания 1980 г., 1986 г. и 1987-1999 гг. частично разрушили фасад, вестибюль и парадную лестницу. Компания МТС провела реконструкцию и оснащение здания современными коммуникациями в 2003 г., а также воссоздала парадную лестницу и интерьеры второго этажа
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Конногвардейский бульвар, 17A
Офис «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
Компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» переехала в офис на Конногвардейском бульваре в декабре 2003 г. Тогда компания называлась «Петербургрегионгаз»
Офис «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».
Компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» переехала в офис на Конногвардейском бульваре в декабре 2003 г. Тогда компания называлась «Петербургрегионгаз»
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Конногвардейский бульвар, 17A
Доходный дом титулярного советника Утина построен архитектором Романом Кузьминым в 1858 г. в стиле необарокко
Доходный дом титулярного советника Утина построен архитектором Романом Кузьминым в 1858 г. в стиле необарокко
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Невский пр., 29
Офис ВТБ24
Дом купца Парамонова был построен в 1887 г. Тогда на верхнем этаже здания находился фото-павильон. Сейчас дом соединен с Серебряными рядами
Офис ВТБ24
Дом купца Парамонова был построен в 1887 г. Тогда на верхнем этаже здания находился фото-павильон. Сейчас дом соединен с Серебряными рядами
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Невский пр., 29
Площадь помещений, которые занимает банк, составляет 496 кв. м, в собственность ВТБ24 они перешли в августе 2010 г. Реставрационные работы фасадов и элементов внутренней отделки банк не производил
Площадь помещений, которые занимает банк, составляет 496 кв. м, в собственность ВТБ24 они перешли в августе 2010 г. Реставрационные работы фасадов и элементов внутренней отделки банк не производил
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Невский пр., 58
Офис Gazprom International
Здание Международного коммерческого банка построено в 1896-1898 гг. архитекторами Станиславом Бржозовским и Александром Кащенко
Офис Gazprom International
Здание Международного коммерческого банка построено в 1896-1898 гг. архитекторами Станиславом Бржозовским и Александром Кащенко
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Невский пр., 58
Общая площадь, занимаемая структурой «Газпрома» в здании, составляет 8000 кв. м. По данным источников «Ведомостей», здание было продано напрямую структуре «Газпрома». Примерная стоимость сделки могла составить $50 млн
Общая площадь, занимаемая структурой «Газпрома» в здании, составляет 8000 кв. м. По данным источников «Ведомостей», здание было продано напрямую структуре «Газпрома». Примерная стоимость сделки могла составить $50 млн
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Казанская ул., 36
Офис «Группы ЛСР»
Дом построен в 1847 г. В 1854 г. архитектор Василий Морган надстроил дом четвертым этажом для виноторговца Долбежева, а в 1913 г. гражданский инженер Владимир Иванов для купца Бегунова надстроил дом пятым этажом и мансардой
Офис «Группы ЛСР»
Дом построен в 1847 г. В 1854 г. архитектор Василий Морган надстроил дом четвертым этажом для виноторговца Долбежева, а в 1913 г. гражданский инженер Владимир Иванов для купца Бегунова надстроил дом пятым этажом и мансардой
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Казанская ул., 36
Здание находится в собственности «Группы ЛСР», в нем располагается штаб-квартира компании. Оно не является объектом культурного наследия, но входит в объединенную охранную зону исторического центра Петербурга. После в 1989 г. проходил капитальный ремонт
Здание находится в собственности «Группы ЛСР», в нем располагается штаб-квартира компании. Оно не является объектом культурного наследия, но входит в объединенную охранную зону исторического центра Петербурга. После в 1989 г. проходил капитальный ремонт
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Фурштатская ул., 5
Бывший офис Сбербанка
Реконструированный особняк находится в собственности Сбербанка с 1998 г. Архитектура здания является типичным образцом петербургской жилой застройки XIX в. Здание находится в зоне регулируемой застройки, где необходимо сохранение единого ансамбля фасада
Бывший офис Сбербанка
Реконструированный особняк находится в собственности Сбербанка с 1998 г. Архитектура здания является типичным образцом петербургской жилой застройки XIX в. Здание находится в зоне регулируемой застройки, где необходимо сохранение единого ансамбля фасада
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Фурштатская ул., 5
В ходе реконструкции 2000-х гг. лицевой флигель был надстроен третьим этажом в соответствии с неосуществленным проектом конца XIX в., сохранены лицевой фасад и структура дворов. Входы в здание перенесены с тротуара перед домом в первый двор, который превратился в парадный вестибюль под открытым небом, второй двор укрыт стеклянным фонарем пирамидальной формы, под которым в три яруса расположены операционные залы
В ходе реконструкции 2000-х гг. лицевой флигель был надстроен третьим этажом в соответствии с неосуществленным проектом конца XIX в., сохранены лицевой фасад и структура дворов. Входы в здание перенесены с тротуара перед домом в первый двор, который превратился в парадный вестибюль под открытым небом, второй двор укрыт стеклянным фонарем пирамидальной формы, под которым в три яруса расположены операционные залы
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Наб. Лейтенанта Шмидта, 7
Офис «Конкорд кейтринг»
Каменный дом на набережной лейтенанта Шмидта был возведен в 1723 г. Первым его владельцем был сподвижник Петра I Григорий Скорняков-Писарев. В XVIII в. здание неоднократно перестраивалось, меняло владельцев и оформление фасадов
Офис «Конкорд кейтринг»
Каменный дом на набережной лейтенанта Шмидта был возведен в 1723 г. Первым его владельцем был сподвижник Петра I Григорий Скорняков-Писарев. В XVIII в. здание неоднократно перестраивалось, меняло владельцев и оформление фасадов
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Наб. Лейтенанта Шмидта, 7
Во второй половине XIX в. архитектор Николай Ковригин перестраивает здание и на месте старых флигелей возводит новые кирпичные помещения, со стороны набережной появляется полуциркульный ризалит лестницы. По данным «Яндекс.Карты», сейчас в здании находится офис компании «Конкорд кейтринг». В компании отказались от комментариев
Во второй половине XIX в. архитектор Николай Ковригин перестраивает здание и на месте старых флигелей возводит новые кирпичные помещения, со стороны набережной появляется полуциркульный ризалит лестницы. По данным «Яндекс.Карты», сейчас в здании находится офис компании «Конкорд кейтринг». В компании отказались от комментариев
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Наб. Лейтенанта Шмидта, 9
Офис таможенного представителя «Бадис»
Дом построен в 1730-е гг, но затем неоднократно перестраивался. В 1740-х гг. принадлежал белгородскому губернатору Петру Салтыкову. В 1833 г. архитектор Георг Цолликофер надстроил один из корпусов вторым этажом и мансардой. В конце XIX и начале XX вв. дом был известен на Васильевском острове своим рестораном «Бернар»
Офис таможенного представителя «Бадис»
Дом построен в 1730-е гг, но затем неоднократно перестраивался. В 1740-х гг. принадлежал белгородскому губернатору Петру Салтыкову. В 1833 г. архитектор Георг Цолликофер надстроил один из корпусов вторым этажом и мансардой. В конце XIX и начале XX вв. дом был известен на Васильевском острове своим рестораном «Бернар»
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Наб. Лейтенанта Шмидта, 9
В ресторане «Бернар» бывали художники Архип Куинджи и Николай Рерих. Аркадий Рылов, ученик Куинджи, вспоминал: «В этом дешевеньком немецком ресторанчике, насквозь прокуренном сигарами, любили сидеть с кружками пива василеостровские немцы, а во время навигации — капитаны и шкиперы иностранных пароходов. Мы, куинджисты, часто заглядывали сюда закусить, выпить пива, поиграть на биллиарде». В компании «Бадис» не прокомментировали запрос «Ведомостей».
Историческая справка подготовлена по данным архитектурного сайта www.citywalls.ru
В ресторане «Бернар» бывали художники Архип Куинджи и Николай Рерих. Аркадий Рылов, ученик Куинджи, вспоминал: «В этом дешевеньком немецком ресторанчике, насквозь прокуренном сигарами, любили сидеть с кружками пива василеостровские немцы, а во время навигации — капитаны и шкиперы иностранных пароходов. Мы, куинджисты, часто заглядывали сюда закусить, выпить пива, поиграть на биллиарде». В компании «Бадис» не прокомментировали запрос «Ведомостей».
Историческая справка подготовлена по данным архитектурного сайта www.citywalls.ru
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