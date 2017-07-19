Кто обитает в дворцах Петербурга

Евгений Егоров / Ведомости

Наб. Фонтанки, 48

В 1908 г. по проекту инженера Капитона Маслова производился капитальный ремонт восточного крыла главного дома. «Одним из главных плюсов петербургского филиала является его расположение на наб. Фонтанки, всегда можно прогуляться по набережной или по Невскому проспекту, можно легко добраться до театров и выставок, которые также находятся неподалеку», - сообщает пресс-служба «Юникредит банка»

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