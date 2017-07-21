Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Склад на пятерку
X5 арендовала склад на 45 000 кв. м на севере Подмосковья
Это крупнейшая сделка в этом году
- Антон Филатов
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Аренда площадей в «Логопарк Север – 2» компанией X5 – крупнейшая сделка этого года, подчеркивает CBRE
Евгений Егоров / Ведомости
Об аренде компанией X5 Retail Group свыше 45 000 кв. м в складском комплексе «Логопарк Север – 2» на Ленинградском шоссе сообщил консультант сделки CBRE. Представители ритейлера и девелопера объекта «Логопарк девелопмент» информацию подтвердили.
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