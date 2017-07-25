Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: Новорижское шоссе приведет на склад
«Логопарк девелопмент» построит крупный склад на западе Москвы
Инвестиции в него составят не менее 10 млрд рублей
- Антон Филатов
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«Логопарк девелопмент» был создан несколько лет назад бывшим партнером крупного складского девелопера PNK Group Еленой Бондарчук
Евгений Егоров / Ведомости
Компания «Логопарк девелопмент» планирует построить логистический комплекс общей площадью около 400 000 кв. м на пересечении Новорижского шоссе и Московского малого кольца (бетонка), рассказали три консультанта, работавших с компанией. Гендиректор «Логопарк девелопмента» Андрей Постников эту информацию подтвердил.
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