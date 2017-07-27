Россияне перестали покупать жилье

Чтобы продать все квартиры в новостройках Москвы, понадобится 20 месяцев Максим Стулов / Ведомости

За первое полугодие 2017 г. ввод жилья в Москве рухнул на 39,2% до 827 500 кв. м, свидетельствуют данные Росстата. Это продолжается второй год подряд. В границах старой Москвы и на присоединенных территориях введено жилья примерно поровну, сообщил представитель департамента развития новых территорий Москвы.

Все дело в снижении спроса, комментирует руководитель irn.ru Олег Репченко. Остаются нераспроданными квартиры в домах, построенных в предыдущие годы. К ним добавляется новое жилье. В итоге предложение в Москве достигло рекордных показателей, указывает гендиректор компании «Миэль-новостройки» Наталья Шаталина. По данным аналитического центра «Инком-недвижимости», сейчас предложение на первичном рынке Московского региона в 5,5 раза превышает спрос: на 249 556 продающихся квартир во II квартале пришлось лишь 45 585 сделок. С учетом нынешнего темпа продаж для реализации всех квартир в новостройках понадобится 20 месяцев, подсчитали аналитики ЦИАНа. И то при условии, что новое жилье на рынок поступать не будет.

Покупательская активность снизилась настолько, что средневзвешенная цена на новостройки опустилась в столице до минимальных показателей за три года – до 192 700 руб. за 1 кв. м, говорит Шаталина. В последние два года цены постепенно ползут вниз – примерно на 10% в год, подтверждает Репченко. Сейчас уровень максимальных скидок впервые превысил отметку в 30%. Но застройщики не всегда широко заявляют о реальном размере дисконта. При этом они существенно снижают цены на неликвидные квартиры, указывает руководитель аналитического центра «Инком-недвижимости» Дмитрий Таганов.

Переломить негативную динамику могло бы кардинальное сокращение строительства жилья в Московском регионе – примерно на 30–35% от запланированного на ближайшие годы, считает Репченко. Но этого не случится. «К концу года мы прогнозируем значительный ввод недвижимости – не ниже 7–7,5 млн кв. м», – говорит представитель московского стройкомплекса. В Московской области введено 2,9 млн кв. м жилья, что всего на 0,7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. С 2016 г. в Подмосковье снижается ввод жилья, задача – увеличивать строительство объектов нежилого назначения – для создания новых рабочих мест, говорит представитель областного минстроя. По его прогнозам, в 2017 г. ввод жилья в регионе составит не менее 8 млн кв. м.

В целом по России за полугодие ввод жилья снизился на 11% до 28 млн кв. м, гласят данные Росстата. Снижение произошло по большей части из-за провала в индивидуальном жилищном строительстве – почти на 16,7% в сравнении с прошлогодними показателями, объясняет представитель Минстроя России. Ввод многоквартирных жилых домов, по его словам, снизился всего на 6,7%. А в ряде крупных регионов ввод, напротив, увеличился, например в Санкт-Петербурге (на 29% до 1,6 млн кв. м), Ленинградской (на 10% до 1,47 млн кв. м) и Ростовской (3,8% до 1 млн кв. м) областях.

Большого падения ввода по итогам года в стране не будет, считает член общественного совета при Минстрое Илья Пономарев: строители завершают начатые год-два назад проекты. А вот новых строек в регионах сейчас закладывается меньше и реальное падение ввода по стране может быть в следующем году, считает он. Глава Минстроя Михаил Мень ранее сообщал, что в 2017 г. будет сдано в эксплуатацию около 75 млн кв. м жилья по сравнению с 79,8 млн годом ранее.

В подготовке статьи участвовала Светлана Зайцева