Особняк на Дворцовой набережной выставлен на продажу

Здание и земельный участок находятся в частной собственности. Владельца здания в РАД не называют Евгений Егоров / Ведомости

Российский аукционный дом (РАД) готовит к продаже исторический особняк XIX в. на Дворцовой набережной.

На продажу будет выставлено здание площадью 1760 кв. м и земельный участок площадью 904 кв. м по адресу Мошков пер., д. 2, литера А (Дворцовая наб., д. 20). Начальная цена 365 млн руб. РАД планирует торги на III квартал 2017 г., сообщила его пресс-служба.

С 2011 г. в здании расположено арт-пространство «Тайга», представляющее собой мультифункциональную площадку для размещения магазинов дизайнерской одежды и предметов интерьера, выставочного зала, концертной площадки, коворкинг-центра, типографии, школы языков, студии дизайнеров, кафе, хостела и пр.

Здание и земельный участок находятся в частной собственности. Владельца здания в РАД не называют. Здание принадлежит девелоперу ГК «Мегамейд», сообщил источник, близкий к продавцу. В пресс-службе компании эту информацию не прокомментировали, заметив, что здание находилось в управлении «Мегамейд недвижимость».

В 2015 г. соучредители «Тайги» в интервью The Village, также называли «Мегамейд» владельцем здания. «Мегамейд» приобрела особняк на торгах. Объект был совершенно заброшен. Он, очевидно, висел на балансе компании и приносил только убытки. Фактически мы предложили владельцам здания схему минимизации их убытков, что тоже их привлекло. Мы как управляющая компания сами обслуживаем здание на те средства, которые приходят из проекта. С хозяевами у нас компромисс: они не вмешиваются, а мы ремонтируем здание сами, особо у них не спрашивая», - говорил в интервью управляющий «Тайги» Марк Калинин. От комментариев «Ведомостям» он отказался.

О причинах продажи РАД не сообщает. «Будущий владелец может сдавать здание в аренду и получать стабильную прибыль или использовать под собственные нужды, например под представительский офис компании или гостиницу», – цитирует пресс-служба заместителя руководителя коммерческого департамента РАД Юлию Акимову.

Здание является объектом культурного наследия. Охранные обязательства КГИОПа накладываются только на фасад, выходящий на Дворцовую набережную. Объект в хорошем состоянии, подключен ко всем городским коммуникациям. Здание имеет три отдельных входа, во дворе есть небольшая парковка.

Заявленная стоимость - более 207 000 руб. за кв. м - значительно выше рынка даже для объекта в такой знаковой локации, полагает руководитель отдела финансовых рынков и инвестиций JLL в Петербурге Сергей Владимиров.

«Данное здание – одно из немногих в ближайшем с ним окружении, которое сохранило свой первоначальный облик. Последние серьезные изменения были выполнены в 1863 г.», - сообщает РАД.

Участок на месте здания с петровских времен принадлежал гоф-интенданту императора Петру Мошкову, в его честь назван соседний переулок. Первое здание было построено в 1730-е гг. для вице-адмирала Захара Даниловича Мишукова. В 1810 г. дом купил Александр Соллогуб. В доме на Дворцовой набережной прошло детство писателя Владимира Соллогуба. В конце 1820-х гг. участок перешёл дальнему родственнику Соллогубов Кириллу Александровичу Нарышкину. Карл Брюллов запечатлел Нарышкина на картине с женой Марией как раз в тот период, когда они жили на Дворцовой набережной. Для Нарышкиных дом №20 перестраивал архитектор Александр Буржуа. В 1849 г. зодчий Гаральд Боссе обновлял интерьеры, устроил в доме водопровод. В 1856 г. архитектор Христиан Грейфан внёс свой вклад в переустройство дома и построек во дворе. В 1863 г. очередные переделки делал Александр Юргенс. В 1895 г. дом числился за Александрой Нарышкиной, муж которой был внебрачным сыном Александра I. Нарышкина владела домом до 1917 г. В советское время здесь были устроены коммунальные квартиры.

Здание пытаются продать уже давно. По данным портала коммерческой недвижимости, стоимость всего объекта оценивалась в 951,9 млн руб., а ежемесячный платеж по кредиту составлял 13,9 млн руб. По данным сервиса «Яндекс. Недвижимость» в 2016 г. здание продавалось за 400 млн руб.