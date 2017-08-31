Арт-пространство «Тайга» выселяют из особняка на Дворцовой набережной

В общей сложности у «Тайги» насчитывалось около 30 арендаторов Евгений Егоров / Ведомости

Пространство «Тайга» прекращает свою работу в особняке на Дворцовой набережной, с 5 сентября здание займет иммерсивный театр, проект московских продюсеров, известных по работе на телеканале ТНТ, говорится в сообщении «Тайги». По данным «Тайги», здание взято в аренду с правом выкупа. Эту информацию подтвердил представитель режиссера Мигеля (настоящее имя — Сергей Шестепёров), добавив, что о выкупе пока речи не идет. Мигель является режиссером, продюсером и хореографом шоу «Танцы» на ТНТ. Мигель будет принимать участие в создании нового театра на Дворцовой набережной, сообщил его представитель.

Договор аренды «Тайгой» особняка на углу Дворцовой набережной и Мошкова переулка закончился 31 августа, арт-пространство планировало продлить его на 11 месяцев, рассказала координатор «Тайги» Дарья Качавина. По ее словам, о расторжении договора арендодателем стало известно 29 августа, «Тайга» должна покинуть помещение до конца недели.

«Тайга» занимала особняк с 2011 г. По данным участников рынка, здание принадлежит девелоперу ГК «Мегамейд». В пресс-службе компании эту информацию не комментируют, как и ситуацию с «Тайгой».

В конце июля стало известно, что Российский аукционный дом (РАД) готовит к продаже особняк XIX в. на Дворцовой набережной. Здание площадью 1760 кв. м и участок (904 кв. м) по адресу Мошков переулок, д. 2, литера А (Дворцовая набережная, д. 20), планировалось выставить на торги в III квартале 2017 г. Начальная цена – 365 млн руб. Портал элитной недвижимости Prime Estate пытается продать здание уже четвертый год, начальная цена составляла 600 млн руб., сейчас снизилась до 365 млн, говорил совладелец портала Антон Козуб.

Основатели «Тайги» ищут новые помещения. «Мы хотим запустить новый проект под новым брендом в таком же формате – старом особняке в центре», - рассказала Качавина. Она добавляет, что под брендом «Тайга» будут проводиться выставки и культурные мероприятия, которые запланированы на полгода вперед. Для нового пространства рассматриваются площади от 900 до 2000 кв. м в центре Петербурга, говорит Качавина. По ее словам, арт-команда хочет зайти в здание как управляющая компания – со специальными условиями, в числе которых ставка 700-800 руб. за кв. м ежемесячно. «Мы готовы идти в здание, которое требует доработки»,- добавляет она.

В общей сложности у «Тайги» насчитывалось около 30 арендаторов, в их числе магазины 8 store, Nina Shterenberg, Liza Odinokikh, Inspire, «ФотоДепартамент».