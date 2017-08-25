В Петербурге около 60 креативных пространств

Новые проекты будут появляться там, где нельзя построить жилье или офисы

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Креативные пространства привлекают молодых предпринимателей Artplay

Выставочный комплекс Artplay, открывшийся в конце 2016 г. в бывшем здании конструкторского бюро на Охте, посетило более 35 000 человек. Это самый масштабный после Новой Голландии (см. врез) проект креативного пространства в Петербурге. Artplay предусматривает создание хобби-центра и рекреационной зоны, реконструкцию исторических зданий казарм Новочеркасского полка, его общая стоимость – 4,2 млрд руб., срок окупаемости – около 10 лет, сообщил директор проекта Artplay SPb Руслан Чернобаев. Инвестор – ООО «Тандем истейт», принадлежащее, по данным «СПАРК-Интерфакса», люксембургскому Numisma Invest S.A.R.L. Помимо Artplay инвестор хотел бы развивать как креативный кластер Конюшенное ведомство, если подпишет концессию с городом, передал через пресс-службу гендиректор «Тандем истейта» Станислав Асиновский. По его словам, инвестиции в размере 2,1 млрд руб. окупятся за 48 лет.