В Петербурге около 60 креативных пространств
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Выставочный комплекс Artplay, открывшийся в конце 2016 г. в бывшем здании конструкторского бюро на Охте, посетило более 35 000 человек. Это самый масштабный после Новой Голландии (см. врез) проект креативного пространства в Петербурге. Artplay предусматривает создание хобби-центра и рекреационной зоны, реконструкцию исторических зданий казарм Новочеркасского полка, его общая стоимость – 4,2 млрд руб., срок окупаемости – около 10 лет, сообщил директор проекта Artplay SPb Руслан Чернобаев. Инвестор – ООО «Тандем истейт», принадлежащее, по данным «СПАРК-Интерфакса», люксембургскому Numisma Invest S.A.R.L. Помимо Artplay инвестор хотел бы развивать как креативный кластер Конюшенное ведомство, если подпишет концессию с городом, передал через пресс-службу гендиректор «Тандем истейта» Станислав Асиновский. По его словам, инвестиции в размере 2,1 млрд руб. окупятся за 48 лет.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}