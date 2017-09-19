«Свобода» уступит место жилью

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Косметическая фабрика «Свобода» переезжает на окраину столицы, на ее месте построят жилье «Свобода»

ОАО «Косметическое объединение «Свобода» за свой счет разработает проект планировки территории в Савеловском районе, ограниченной ул. Вятской, 1-й Хуторской, Башиловской, 4-м Вятским переулком, рассказал «Ведомостям» представитель Москомстройинвеста. Площадь всей территории – 22,2 га, из них «Свободе» принадлежит 11,5 га. Ориентировочная площадь застройки – 369 850 кв. м, говорит представитель Москомстройинвеста. Из них 293 300 кв. м – общественно-жилая застройка, в том числе детский сад на 215 мест и поликлиника на 70 посещений в смену, 57 750 кв. м – административное здание. Одно из существующих зданий будет реконструировано под школу.

Что выпускает «Свобода» Ассортимент насчитывает более 300 наименований – это туалетное мыло, средства по уходу за кожей лица и тела, за волосами и кожей головы, за полостью рта, детская косметика. Среди брендов – зубные пасты «Пародонтол», «Жемчуг» и Svoboda, косметика «Балет», краска для волос «Гамма» и др.

«Свобода» – это национализированная парфюмерная фабрика «А. Ралле и Ко», основанная в 1843 г. По словам предправления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяны Пучковой, «Свобода» входит в десятку крупнейших косметических компаний России. Ее выручка в 2016 г. выросла на 23% до 2,33 млрд руб. (данные СПАРК). В 2012 г. правительство Москвы продало принадлежащие ей 49% акций «Свободы». Сейчас ее основной владелец – Московский индустриальный банк Абубакара Арсамакова.

Производство планируется перенести – для этого будут построены новые мощности в Медведкове, рассказал «Ведомостям» гендиректор «Свободы» Евгений Пантелеев (до 2010 г. работал министром промышленности Москвы). Строительство может начаться до конца года. Для производства достаточно участка вдвое меньше, чем «Свобода» занимает сейчас, уточнил он.

«Свобода» – одна из немногих промышленных площадок в этой зоне. Учитывая близость территории к центральной части города, Третьему кольцу, логично вывести с нее производство», – считает начальник отдела стратегического консалтинга JLL Юлия Никуличева.

Общие инвестиции с учетом перебазирования «Свободы» Пантелеев оценивает в 10 млрд руб. Оценка партнера Colliers International Владимира Сергунина – 18–20 млрд руб. Здесь целесообразно строить жилой комплекс от комфорт- до бизнес-класса. Согласно генплану в этом районе предусмотрены работы по улучшению улично-дорожной сети, продолжает Сергунин, но застройщику необходимо предусмотреть меры по улучшению транспортной ситуации.

Пантелеев не исключает, что в проекте могут быть соинвесторы. Заказчиком проекта застройки территории уже выступила компания «Основа» Александра Ручьева, указано на сайте проектной компании Master’s Plan. «Мы не являемся инвестором проекта, и у нас нет долей в нем», – передал президент «Основы» Ручьев. По его словам, компания выступает заказчикам на отдельные виды работ. Окончательных договоренностей нет, подтвердил Пантелеев.