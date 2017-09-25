Центробанк может стать новым собственником «Интеко» «А101 девелопмент»

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«Интеко» хорошо известна такими жилыми комплексами, как «Доминион» и «Шуваловский» в районе «Университета», «Садовые кварталы» в Хамовниках и проч. Михаил Мокрушин / РИА Новости

Компания «Интеко» и часть компании «А101» могут перейти под контроль ЦБ, рассказал в интервью «Ведомостям» основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов (см. стр. 08). «Я отдаю все свои доли, покупку которых финансировал, в том числе и за счет Бинбанка», – объяснил он. Сколько потрачено на эти приобретения, Шишханов не сказал. «Такие переговоры ведутся, но говорить про детали рано», – сообщил представитель ЦБ.

ЦБ занимается оздоровлением Бинбанка через фонд консолидации банковского сектора. Зампред ЦБ Василий Поздышев рассказывал о переговорах с собственниками – чтобы они завели свободные активы на баланс Бинбанка, – и оценивал доформирование резервов в 250–350 млрд руб.

К Бинбанку присоединяются активы, которые ЦБ, вероятно, считает тесно связанными с бизнесом банка, комментирует директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Шишханов купил «Интеко» в 2011 г. у Елены Батуриной (5% приобрел «Сбербанк инвестиции»). Стоимость активов стороны оценили в $1,2 млрд, но сумма сделки могла составить около $200 млн – долг равнялся $1 млрд (тогда это было 30 млрд руб., половина от Сбербанка, половина от Банка Москвы). Шишханов говорил, что покупает компанию за собственные средства.

В группе «Интеко» 17 организаций: девелоперские, архитектурные, риэлторские, генподрядные компании, технические заказчики, а также три домостроительных комбината (ДСК-7 в Москве, ДСК-3 в Санкт-Петербурге и ККПД в Ростове-на-Дону). У «Интеко» 12 проектов, сообщил представитель группы компаний, в стадии строительства и продаж в Москве – около 630 000 кв. м, в регионах – около 2 млн кв. м (Ростов-на-Дону, Тула, Санкт-Петербург и Ленинградская область). Назвать финансовые показатели он отказался. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка «Интеко» в 2016 г. – 8 млрд руб., чистая прибыль – 4,6 млрд.

Останется у «Сафмара» Группа «Сафмар» сохранит основные активы в недвижимости. По оценке Forbes, группе принадлежат 278 000 кв. м торговой, 953 000 кв. м офисной и 1,9 млн кв. м складской недвижимости, гостиницы на 2700 номеров (три гостиницы Marriott, две – Holiday Inn, «Ленинградская», «Националь», Sheraton, «Центральная»). Это лучший портфель гостиничных активов в России, говорит партнер Cushman & Wakefield Марина Смирнова: лучшие места в Москве, правильный формат с точки зрения количества номеров и классности, наличие профессионального управления и известных брендов.

«Интеко» – сильный бренд, считает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский, но оценить группу компаний сложно: информация о кредитах и земельных активах закрыта. «На пике своей эффективности «Интеко» оценивалась в $1,2 млрд, но сегодня речи о такой стоимости идти не может», – уверен Казанский.

Компанию «А101 девелопмент» группа «Бин» (переименована в «Сафмар») приобрела в 2015 г. у Вадима Мошковича. На тот момент в собственности компании находились участки в новой Москве площадью около 2440 га (на расстоянии от 3 до 23 км от МКАД по Калужскому шоссе). На них можно построить около 20 млн кв. м жилья, более 0,6 млн кв. м социальных объектов и около 3 млн кв. м коммерческой недвижимости, а разрешения есть на строительство 2,2 млн кв. м. Этот актив обошелся в $800 млн, сообщал в интервью «России 24» совладелец «Сафмара» Михаил Гуцериев. В Бинбанк может быть заведено 45–49% «А101 девелопмента», сообщил «Ведомостям» Шишханов. Сформированный девелоперский продукт площадью 2,2 млн кв. м (из них продаваемая – 1,5 млн кв. м) может сейчас стоить 13–15 млрд руб., говорит Казанский. Остальную часть актива он оценивает в 36–48 млрд руб. Площади очень большие, покупатель может рассчитывать на дисконт, считает Казанский.

Вайсберг в связи с переходом «Интеко» и «А101 девелопмента» к ЦБ вспоминает ситуацию с «Донстроем», «Системой галс», которые за долги отошли ВТБ; и «СУ-155», санацией которого занимается «Российский капитал». По его мнению, Бинбанку девелоперские активы за счет операционной деятельности или продажи позволят получить доход, который поможет и с докапитализацией. Но продать компании целиком при нынешнем рынке будет проблематично, предупреждает он: скорее всего, продаваться будут отдельные проекты.

Такие активы могут быть интересны девелоперам из первой пятерки, у которых есть свободные средства (необязательно денежные) для укрупнения девелоперского бизнеса, считает Казанский. По мнению Вайсберга, покупателями могут стать ПИК, «Донстрой», ЛСР. Компания не рассматривает покупку «Интеко», сообщил представитель ГК ПИК и «Донстроя». Получить оперативные комментарии других компаний не удалось.-