Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4310 от 26.04.2017 под заголовком: «Интеко» поможет банку со стройкой

«Интеко» выходит на рынок fee-девелопмента

Она будет строить жилье для «Рост банка»
«Интеко» выходит на рынок fee-девелопмента
«Интеко» выходит на рынок fee-девелопмента
«Интеко»

ГК «Интеко» выходит на рынок fee-девелопмента и будет развивать проекты за вознаграждение: группа подписала соглашение с «Рост банком» о реализации двух жилых проектов, следует из сообщения компании. Речь идет о достройке жилого комплекса «На улице Мельникова» (около 100 000 кв. м) и возведении клубного дома «Свой» (30 000 кв. м) на Гродненской улице. «Мы считаем fee-девелопмент перспективным направлением работы, в краткосрочной и среднесрочной перспективе этот рынок ожидает заметный рост», – пояснил представитель «Интеко». По его словам, собственники земельных участков в нынешних экономических условиях все чаще ищут возможности для получения максимальной коммерческой выгоды от своих активов в короткие сроки, для чего будут привлекать профессиональные девелоперские команды для реализации. Представитель «Рост банка» от комментариев отказался.

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