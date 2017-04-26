ГК «Интеко» выходит на рынок fee-девелопмента и будет развивать проекты за вознаграждение: группа подписала соглашение с «Рост банком» о реализации двух жилых проектов, следует из сообщения компании. Речь идет о достройке жилого комплекса «На улице Мельникова» (около 100 000 кв. м) и возведении клубного дома «Свой» (30 000 кв. м) на Гродненской улице. «Мы считаем fee-девелопмент перспективным направлением работы, в краткосрочной и среднесрочной перспективе этот рынок ожидает заметный рост», – пояснил представитель «Интеко». По его словам, собственники земельных участков в нынешних экономических условиях все чаще ищут возможности для получения максимальной коммерческой выгоды от своих активов в короткие сроки, для чего будут привлекать профессиональные девелоперские команды для реализации. Представитель «Рост банка» от комментариев отказался.