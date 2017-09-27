Рособрнадзор нашел нарушения в новом здании Европейского университета Е.Егоров / Ведомости

Рособрнадзор с 19 по 22 сентября провел внеплановую проверку в новом здании Европейского университета на Гагаринской ул., д. 6/1. Экспертные заключения по итогам проверки есть в распоряжении «Ведомостей». Ведомство проверяло, соответствуют ли действительности сведения, которые ЕУСПб указал в своем заявлении на получение новой лицензии.

Три эксперта Рособрнадзора в своих заключениях отметили, что новое здание университета не приспособлено к обучению студентов с ограниченными возможностями. Кроме того, в помещениях отсутствует необходимое материально-техническое обеспечение, конкретные претензии при этом в заключениях не указаны. Третий эксперт Ирина Широкорад посчитала также, что заявленная к лицензированию дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Новейшие методы социологических исследований города» не утверждена в соответствии с законодательством.

Акт проверки говорит, что Рособрнадзор выявил ряд несоответствий лицензионным требованиям, но конкретных указаний на факты нарушений документ не содержит, говорит представитель ЕУСПб Алла Самолетова. По ее словам, вуз создал все необходимые условия для обеспечения учебного процесса как в целом, так и для лиц с ограниченными возможностями. Университет ждет разъяснений от регулятора. Решение о предоставлении лицензии выносится на основании акта проверки, по срокам у Рособрнадзора есть время до начала ноября, говорит Самолетова.

Проблемы у университета начались в 2016 г. Рособрнадзор при проверке выявил у вуза нарушения, из-за которых приостановил его лицензию, а затем добился в суде ее аннулирования. Университету не удалось отстоять в суде лицензию, и 26 июля он сам попросил Рособрнадзор аннулировать ее, чтобы подать документы на новую лицензию. 2 августа действие лицензии было прекращено, в тот же день ЕУСПб подал в Рособрнадзор заявление о предоставлении новой. Также Европейский университет лишился особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской ул., д. 3, который занимал с 1994 г. Сославшись на нарушение вузом охранного режима при использовании здания-памятника, КИО расторг договор аренды. Вузу не удалось оспорить расторжение в суде. Для продолжения образовательной деятельности ЕУСПб переезжает на Гагаринскую ул., д. 6, в собственное здание. Комитет по контролю за имуществом предписал вузу покинуть особняк до 10 октября. ЕУСПб в официальном письме попросил комитет об отсрочке, так как освобождение здания и демонтаж оборудования требует времени.

Европейский университет в Санкт-Петербурге учрежден в 1994 г. В вузе действует аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В попечительский совет входят Алексей Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, председатель совета директоров Ward Howell Георгий Абдушелишвили. Университет обеспечивает программы магистерского и аспирантского уровня, объединяет 6 факультетов и 12 междисциплинарных исследовательских центров.