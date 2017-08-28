После Европейского университета в особняк Кушелева-Безбородко может въехать школа программирования

В особняк Кушелева-Безбородко, который с 1994 г. занимал Европейский университет и из которого этот вуз был выселен в 2017 г. по суду, может въехать IT-школа для дополнительного образования детей, одаренных в сфере информационных технологий и робототехники. Как сообщили «Фонтанке.ру» в комитете по имущественным отношениям Петербурга, такая возможность обсуждается в городской администрации. Эта школа еще не существует. О ее создании Смольный может объявить в ближайшее время, добавляет издание. Европейский университет в комитете готовы разместить в другом здании, если получат от этого вуза обращение.

В городском комитете по образованию «Фонтанке» подтвердили, что собираются открыть центр программирования для одаренных детей, но еще не знают, где учреждение может разместиться.

Комитет имущественных отношений Смольного вовсе разорвал с Европейским договор аренды на здание особняка Кушелева-Безбородко. Чиновники также провели проверку и обнаружили не разрешенные ими временные перегородки и три пластиковых окна. Это стало причиной для того, чтобы перечеркнуть утвержденные планы на реконструкцию здания и на развитие частного вуза.

Комитет имущественных отношений Смольного в конце 2016 г. разорвал с Европейским университетом договор аренды здания особняка Кушелева-Безбородко и отказался от планов по реконструкции здания под образовательные цели. Проверка выявила, что в особняке появились не согласованные временные перегородки и пластиковые окна. В начале августа Арбитражный суд Москвы подтвердил законность расторжения договора аренды, который был заключен с вузом в 2011 г. до сентября 2024 г. Также из-за претензий Рособрандзора Европейский университет лишился лицензии.