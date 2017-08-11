Европейский университет окончательно лишили права на аренду дворца Кушелева-Безбородко

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказался пересматривать приговор Арбитражного суда Санкт-Петербурга, который признал правомерным расторжение договора об аренде между Смольным и Европейским университетом. Об этом «Эху Москвы» рассказала руководитель аппарата ректора университета Алла Самолётова. По ее словам, решение суда не было неожиданным для университета и сейчас уже идет процесс лицензирования другого здания.

Европейский университет с 1995 г. занимает Малый Мраморный дворец (дворец Кушелева-Безбородко), или дворец Екатерины Долгоруковой, морганатической жены Александра II, на Гагаринской ул., 3, лит. А. В 2001 г. здание признано памятником федерального значения.

В мае 2011 г. университет и комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга заключил договор аренды до 2024 г. Однако в конце 2016 г. университет получил уведомление о расторжении договора. По данным КИО, арендатор не исполнял охранных обязательств, в числе нарушений - перепланировка помещений, установка металлопластиковых окон, установка блоков кондиционеров. Для Европейского университета этот судебный процесс стал уже четвертым в серии, которая последовала за проверками вуза летом 2016 г.