Европейский университет объявил конкурс на должность ректора

Новый ректор возглавит университет 1 июля 2018 г. на пять лет Евгений Егоров / Ведомости

О начале конкурса на должность ректора Европейский университет (ЕУСПб) объявил сегодня. Прием заявлений начался 1 августа, он продлится до 30 ноября. Новый ректор возглавит университет 1 июля 2018 г. на пять лет.

Среди требований к кандидату университет указывает приверженность ценностям независимости научных исследований, принципам конструктивного критического мышления, ярко выраженные лидерские качества и стратегическое мышление в вопросах развития академического превосходства и образования, успешный опыт руководящей и академической работы, в том числе опыт руководства научными и образовательными учреждениями или программами, успешный опыт формирования команды, управления академическим или педагогическим коллективом, а также опыт управления финансами, высокая международная академическая репутация, ученая степень (российская или западная), способность эффективно взаимодействовать со студентами и профессорами в кросс-культурной межнациональной среде, выдающиеся коммуникативные способности, навыки взаимодействия с различными аудиториями, сеть контактов в научной и деловой среде, свободное владение английским и русским языками.

Олег Хархордин, который руководил ЕУСПб с 2009 г., ушел в отставку в конце июня. На период поиска нового ректора его обязанности исполняет профессор факультета антропологии Николай Вахтин, он был ректором Европейского университета в 2003–2009 гг.

«Чтобы отношения между личностями не стояли на пути решения проблем Европейского университета, я решил попросить попечителей и общее собрание учредителей закончить мой контракт на год раньше», - объяснял Хархордин свою отставку. «Весной и в начале лета мы вели переговоры с властями и судебные баталии, стало ясно, что личный фактор стоит на пути институционального развития, нужен более компромиссный человек, который умеет закрыть проблему», - сказал он.

Проблемы у университета начались в 2016 г. Рособрнадзор при проверке выявил у вуза нарушения, из-за которых приостановил его лицензию, а затем добился в суде ее аннулирования. Университету не удалось отстоять в суде лицензию, и 26 июля он сам попросил Рособрнадзор аннулировать ее, чтобы подать документы на новую лицензию. 2 августа действие лицензии было прекращено, в тот же день ЕУСПб подал в Рособрнадзор заявление о предоставлении новой.

Кроме того, Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга досрочно расторгает с вузом договор аренды особняка Кушелева-Безбородко, который тот занимал двадцать лет. В июле вуз начал переезд во временное здание.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 г., с 1996 г. работает как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В попечительский совет входят Алексей Кудрин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, председатель совета директоров Ward Howell Георгий Абдушелишвили. Университет обеспечивает программы магистерского и аспирантского уровня, объединяет 6 факультетов и 12 междисциплинарных исследовательских центров, в которых работают ученые из 30 стран мира и более чем 50 российских регионов.