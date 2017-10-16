Сергей Гордеев увеличил свою долю в ГК «ПИК» почти до 75% акций

Вся сделка могла обойтись Гордееву в 52,8 млрд руб. М. Стулов / Ведомости

Доля президента ГК ПИК Сергей Гордеев в компании увеличилась до 74,6% после завершения программы по выкупу акцией у миноритарных акционеров. В июле этого года Гордеев приобрел пакеты своих партнеров по компании - Александра Мамута и Микаила Шишахнов, консолидировав в общей сложности 50,02% ПИК. Тогда представитель компании говорил, что Гордеев обязан сделать обязательное предложение о выкупе акций у миноритариев. В итоге последние решили продать примерно 162, 4 млн акций, что соответствует 24,59% уставного капитала группы, следует из сообщения ПИК. На момент закрытия торгов на Московской бирже 13 октября стоимость акций группы составляла 325,3 руб. за бумагу. Получается, что вся сделка могла обойтись Гордееву в 52,8 млрд руб.

ПИК — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. На конец 2016 г. портфель компании составлял 12,5 млн кв.м. (непроданные площади). Выручка по итогам прошлого года - 60 млрд руб. В сообщении компании сказано, что по итогам года продажи группы могут составить 1,7-1,9 млн кв.м., а денежные поступления от этого - 190-200 млрд руб.

Группа сохранит статус публичной компании, сказано в ее сообщении. Сейчас free-float ПИК составляет 25,41%, из которых 7,57% принадлежит банку ВТБ. При этом компания и сам Гордеев ставят задачу увеличить долю акций в свободном обращении в среднесрочной перспективе за счет проведения SPO, следует из сообщения. Там же сказано, что девелопер сохранит существующую структуры управления, включая совет директоров с независимыми членами, и продолжит публиковать финансовые результаты и отчетности своей деятельности.