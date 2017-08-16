Группа ПИК создала консорциум для участия в программе реновации

Группа компаний ПИК сообщила, что создала консорциум для участия в конкурсе на разработку концепций экспериментальных площадок реновации. В консорциум вошли следующие компании: Cie, Gillespies, Steer Davies Gleave, John MeAslan + Partners, Urbica и RuGBSC.

В августе комитет по архитектуре и градостроительству объявил 20 финалистов конкурса «Реновация жилых кварталов Москвы», которые будут разрабатывать концепции застройки пяти экспериментальных площадок реновации. ГК ПИК будет участвовать в разработке района Кузьминки, также свои концепции представят ООО «Спектрум-холдинг», AREP GROUP, ООО ТПО «Прайд», «Zaha Hadid Архитекторы», АRTEZA, Transsolar, Tyrens, KPMG, KROST, Habidatum, ООО «Проект СПиЧ», НП «НИИ транспорта и дорожного хозяйства», ООО «Илья Мочалов и партнеры».