Медведев объявил о создании аналога «Сколково» в Петербурге Dmitry Astakhov / AP / RIA Novosti

«Мы создаем инновационный комплекс на территории Пушкинского района Петербурга. Я подписал соответствующее распоряжение правительства», – заявил премьер Дмитрий Медведев, выступая во вторник на форуме «Открытые инновации» в «Сколково».

На юге Санкт-Петербурга будет построен крупнейший научно-образовательный и инновационно-производственный кластер, говорится в сообщении девелоперской компании «УК "Старт девелопмент», которая станет участником проекта. Согласно распоряжению Медведева, будет создано АО «ИТМО Хайпарк», которое станет оператором проекта. 100% в компании будет владеть Российская Федерация.

Предполагается, что в создание инновационного комплекса будет вложено около 41 млрд руб., сообщили в УК «Старт девелопмент». 35% (около 13,4 млрд руб.) составят частные инвестиции, 53% – финансирование из федерального бюджета и 12% – средства из бюджета Санкт-Петербурга. На эти деньги будет построен учебный кампус, включающий научные корпуса, бизнес-инкубаторы и кластер инновационных производств общей площадью около 400 000 кв. м. Уставный капитал АО «ИТМО Хайпарк» составляет 321 млн руб., выделенных в 2017 г. из федерального бюджета.

«Мы планируем участие в проекте», – подтвердил «Ведомостям» генеральный директор УК «Старт девелопмент» Сергей Хромов. По его словам, 35% частных инвестиций обеспечат УК «Старт девелопмент» и резиденты. Точную долю УК он не раскрыл, но добавил, что участие «Старт девелопмент» будет частично оплачено земельными участками. «Планируем передать для развития кластера землю, которая сейчас находится в нашей собственности», – сказал Хромов.

Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) входит в топ-20 вузов первого национального рейтинга России. Он один из шести вузов, сохранивших бюджетное финансирование по программе ­«5-100». По ней не менее пяти российских университетов должны войти в топ-100 ведущих вузов мира к 2020 г.

Ректор ИТМО с 1996 г. – член-корреспондент РАН, профессор Владимир Васильев, он входит в состав Экспертного совета при правительстве. На университете 19 факультетов, на которых обучается более 10 000 студентов.

По словам Васильева, в России похожие площадки уже построены в «Сколково» и казанском «Иннополисе», но на Северо-Западе ничего подобного нет. В Петербурге кампус ориентировочно займет 100 га на территории города-спутника Южный, девелоперского проекта УК «Старт девелопмент». По оценке Васильева, в Южном будут учиться 3600 магистров и аспирантов ИТМО, а также работать около 3000 сотрудников университета.

Кампус станет площадкой для обучения, научных исследований и разработок, а также «полигоном для внедрения новых технологий в сфере урбанистики и умных городов», заявил Васильев. Технологическими специализациями аналога «Сколково» в Петербурге станут информационные технологии, фотоника и квантовые технологии, робототехника и киберфизические системы, биомедицинские технологии и исследование умных материалов. «Мы ставим перед собой амбициозные задачи – создание университета высоких технологий», – сказал Васильев.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сообщил на форуме, что органы управления нового инновационного кластера будут сформированы в ближайшее время. В том числе будет избран совет директоров «ИТМО Хайпарка» и назначен генеральный директор. Он пообещал, что правительство в ближайшие три месяца внесет изменения в госпрограмму «Информационное общество», чтобы выделить деньги на проект.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил участие города в финансировании «ИТМО Хайпарка» в размере 4,7 млрд руб. Он сообщил, что в ближайшее время будет сформирован наблюдательный совет проекта, который он готов возглавить.

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