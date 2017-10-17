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Светлана Зайцева
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С начала года объем контрактов, заключенных ЛСР, снизился на 17%

Продажи в III квартале увеличились за счет массового сегмента

С января по сентябрь 2017 г. продажи группы ЛСР снизились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 423 000 кв. м, сообщил девелопер в своем отчете. Введено в эксплуатацию 219 000 кв. м, что на 20% ниже показателей прошлого года. Результатов в денежном выражении компания не раскрывает. Продажи за первое полугодие составили 26,3 млрд руб. (снижение на 17% по сравнению в тем же периодом прошлого года), убыток составил 1 млрд руб.

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