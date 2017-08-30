Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Отложенная выручка ЛСР

Группа ЛСР закончила первое полугодие с убытком в 1 млрд рублей

До конца года девелопер рассчитывает сдать еще 800 000 кв. м

Выручка группы ЛСР в первой половине 2017 г. упала на 17% по сравнению в тем же периодом прошлого года до 26,3 млрд руб. Падение валовой прибыли составило 27% до 6,7 млрд руб. EBITDA сократилась на 70% и составила 1,367 млрд руб. Рентабельность по EBITDA – 5% (годом раньше – 14%). Операционный убыток достиг 627 млн руб. По результатам полугодия компания зафиксировала убыток в размере 1 млрд руб. против прибыли 1,1 млрд руб. в первом полугодии 2016 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике