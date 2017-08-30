Группа ЛСР закончила первое полугодие с убытком в 1 млрд рублей

До конца года девелопер рассчитывает сдать еще 800 000 кв. м

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Группа ЛСР закончила первое полугодие с убытком в 1 млрд руб., долговая нагрузка выросла Е. Егоров / Ведомости

Выручка группы ЛСР в первой половине 2017 г. упала на 17% по сравнению в тем же периодом прошлого года до 26,3 млрд руб. Падение валовой прибыли составило 27% до 6,7 млрд руб. EBITDA сократилась на 70% и составила 1,367 млрд руб. Рентабельность по EBITDA – 5% (годом раньше – 14%). Операционный убыток достиг 627 млн руб. По результатам полугодия компания зафиксировала убыток в размере 1 млрд руб. против прибыли 1,1 млрд руб. в первом полугодии 2016 г.