Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Отложенная выручка ЛСР
Группа ЛСР закончила первое полугодие с убытком в 1 млрд рублей
До конца года девелопер рассчитывает сдать еще 800 000 кв. м
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Группа ЛСР закончила первое полугодие с убытком в 1 млрд руб., долговая нагрузка выросла
Е. Егоров / Ведомости
Выручка группы ЛСР в первой половине 2017 г. упала на 17% по сравнению в тем же периодом прошлого года до 26,3 млрд руб. Падение валовой прибыли составило 27% до 6,7 млрд руб. EBITDA сократилась на 70% и составила 1,367 млрд руб. Рентабельность по EBITDA – 5% (годом раньше – 14%). Операционный убыток достиг 627 млн руб. По результатам полугодия компания зафиксировала убыток в размере 1 млрд руб. против прибыли 1,1 млрд руб. в первом полугодии 2016 г.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}