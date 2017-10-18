Вместо «Меги» на «Беговой» могут построить квартал на 500 000 кв. м

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Участок бывшей овощебазы, где IKEA хотела строить «Мегу», может стать жилым кварталом А. Гордеев / Ведомости

Банк ВТБ переуступил права требования на 4,37 млрд руб. к АО «Красная Пресня» и связанным с ним структурам инвестиционной компании (ИК) «Регион» (головная структура ГК «Регион»; один из крупнейших клиентов – «Роснефть», пенсионным фондом которой она управляет. – «Ведомости»), следует из материалов Арбитражного суда Москвы. «Красная Пресня» аффилирована с девелоперской компанией «Пересвет-инвест» (указана в иске как соответчик), ей принадлежит участок площадью 20 га – бывшая овощебаза – между Звенигородским и Хорошевским шоссе, рассказывали консультанты, работавшие с ней. В 2014 г. «Красная Пресня» планировала построить там торговый центр «Грин молл» площадью 315 000 кв. м, а спустя год практически договорилась продать участок шведской IKEA – под первый внутри МКАД комплекс «Мега», но сделка сорвалась.