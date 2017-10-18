Вместо «Меги» на «Беговой» могут построить квартал на 500 000 кв. м
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Банк ВТБ переуступил права требования на 4,37 млрд руб. к АО «Красная Пресня» и связанным с ним структурам инвестиционной компании (ИК) «Регион» (головная структура ГК «Регион»; один из крупнейших клиентов – «Роснефть», пенсионным фондом которой она управляет. – «Ведомости»), следует из материалов Арбитражного суда Москвы. «Красная Пресня» аффилирована с девелоперской компанией «Пересвет-инвест» (указана в иске как соответчик), ей принадлежит участок площадью 20 га – бывшая овощебаза – между Звенигородским и Хорошевским шоссе, рассказывали консультанты, работавшие с ней. В 2014 г. «Красная Пресня» планировала построить там торговый центр «Грин молл» площадью 315 000 кв. м, а спустя год практически договорилась продать участок шведской IKEA – под первый внутри МКАД комплекс «Мега», но сделка сорвалась.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}