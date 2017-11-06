Британская компания вложит до 7 млрд рублей в логистический парк в Москве

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Британская инвесткомпания Raven Russia приобретат часть логистического парка «Север» logopark-sever.ru

Британская инвесткомпания Raven Russia приобретает часть логистического парка «Север» на Ленинградском шоссе, сказано в ее сообщении. Общая суммарная площадь комплекса (включает две очереди) — 380 000 кв. м, из которых в сделку войдет 195 132 кв. м. Девелопером этих проектов выступала компания «Логопарк девелопмент», которая в этом году была переименована в «Ориентир».

На первом этапе Raven Russia заплатит за площади в «Севере» 5,1 млрд руб. ($86,58 млн). В течение 18 месяцев компания также должна выплатить от 1,5 млрд руб. до 1,97 млрд руб. в зависимости от заполнения комплекса арендаторами.