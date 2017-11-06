Марина Сечина назвала бредом информацию из «Райского досье»

По ее словам, она никогда не инвестировала в проекты австрийского бизнесмена Джулиуса Майнла

«Это бред», – ответила Сечина «Ведомостям» на вопрос об инвестициях через офшор в проекты Майнла Е. Разумный / Ведомости

Марина Сечина прокомментировала «Ведомостям» публикацию Международным консорциумом журналистов-расследователей документов бермудской юридической компании Appleby, получивших название «Райское досье». «Новая газета» со ссылкой на документы сообщала о зарегистрированной на Марину Сечину в Каймановых островах компании S Holdings Ltd. По данным издания, компания была создана для инвестиций в девелоперские проекты в Востойной Европе и России австрийского бизнесмена Джулиуса Майнла.

«Это бред», – ответила Сечина «Ведомостям» на вопрос об инвестициях через офшор в проекты Майнла. «Всем советую инвестировать только в экономику России. Это моя позиция», – добавила она.

Марина Сечина – бывшая супруга главного исполнительного директоров «Роснефти» и вице-премьера Игоря Сечина. Они развелись примерно в 2011 г., рассказывали «Ведомостям» источники в окружении руководителя «Роснефти». Судя по декларациям, которые с 2008 г. подавал Сечин, у его жены не было ни большого заработка, ни крупных активов, ни собственного бизнеса, пишет Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP, объединяет некоммерческие региональные центры расследовательской журналистики, участвовала в изучении документов Appleby).

Из попавших к журналистам документов выяснилось, что в 2012 г. Appleby зарегистрировала на Каймановых островах компанию S Holdings Ltd., единственным бенефициаром которой была Марина Сечина. Компанию якобы создали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для инвестиций в девелоперские проекты бизнесмена Джулиуса Майнла в России и Восточной Европе, утверждает OCCRP.

Майнл собирался скупать проблемные, но перспективные активы, а затем их выгодно продавать. Инвестировать в недвижимость в Восточной Европе он начал еще в 1990-х, однако в 2008 г. из-за финансовых проблем продал бизнес. В 2009 г. бизнесмена арестовали по подозрению в мошенничестве, но отпустили под залог в 100 млн евро.

Сколько Сечина вложила в проекты австрийца, в документах Appleby не сообщается. В презентации компании Майнла Fulcrum в 2011 г. рассматривались инвестиции объемом 40–80 млн евро, утверждают OCCRP и «Новая газета». Структуры Майнла среди своих объектов указывали, например, торговые центры «Аркада» в Уфе и Перми, пишет «Новая газета». Сечина сообщила «Ведомостям», что никогда не инвестировала в «Аркаду».