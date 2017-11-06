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Как Марина Сечина оказалась в бизнесе

Бывшая супруга руководителя «Роснефти», возможно, нашла делового партнера в Австрии

В базе документов Appleby встречается имя Марины Сечиной – бывшей супруги главного исполнительного директора «Роснефти», а в прошлом вице-премьера Игоря Сечина, пишет «Новая газета».

Они развелись примерно в 2011 г., рассказывали «Ведомостям» источники в окружении руководителя «Роснефти». Знакомый Сечина описывал его бывшую супругу как очень деятельную женщину, занимавшуюся бизнесом еще в 90-е гг., чьей характерной фразой было: «Пусть Игорь сидит на своей зарплате в 200 руб., свои $5000 я всегда заработаю». «Я так понял, что добытчик-то она [была] в семье, а не он», – вспоминал однокурсник Сечина Николай Конюшков.

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