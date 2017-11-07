«Сафмар» разморозит строительство крупнейшего склада в Подмосковье

Компания хочет возвести в подмосковном Домодедове еще до 300 000 кв. м

Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: «Сафмар» возвращается на стройку

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Возможная разморозка «Северного Домодедова» по срокам совпадает с процессом передачи отдельных проектов группы «Сафмар» Центробанку (ЦБ) для закрытия дыры в банковских активах группы Максим Стулов / Ведомости

Управляющая логистическими объектами группы «Сафмар» компания MLP планирует реанимировать строительство складского комплекса «Северное Домодедово», рассказал один из ее партнеров, а также два консультанта, работавших с ней.

Возведение объекта, по их словам, началось еще до кризиса 2008 г.: тогдашний собственник проекта – фирма «Евразия логистик» Мухтара Аблязова намеревалась построить 1,1 млн кв. м складов, но успела ввести в эксплуатацию лишь две очереди на 540 000 кв. м. После перехода в 2011 г. «Северного Домодедова» группе «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева и Микаила Шишханова (прежнее название – группа «Бин») третья и четвертая очереди комплекса были заморожены. При этом часть участков, где должны появиться новые склады, проданы, отмечают собеседники «Ведомостей». По их словам, на имеющейся у MLP территории можно построить 270 000–300 000 кв. м складов. Объекты планируется возводить небольшими очередями, отмечают они.