Ввод жилья в Москве растет

Статья опубликована в № 4490 от 19.01.2018 под заголовком: Москва ввела себя очень активно в 2017 г.

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Новое московское строительство переместилось в основном на старую территорию города Андрей Гордеев / Ведомости

Всего в прошлом году на территории Москвы введено 3,42 млн кв. м жилья, рассказал «Ведомостям» руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Это примерно на 3% больше, чем в прошлом году – тогда сдали в эксплуатацию 3,34 млн кв. м жилья.

В конце прошлого года московские чиновники предсказывали, что ввод жилья может составить 3,1 млн кв. м – в частности, такая цифра указана в презентации стройкомплекса от декабря 2017 г. Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин также не исключал, что в 2017–2018 гг. может быть введено меньше жилья. «Сейчас в стадии строительства находится достаточное количество жилья, и ввод зависит только от наличия финансовых средств у застройщиков», – объясняет несовпадение прогнозов и результата Левкин.

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