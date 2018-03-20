Недвижимость / Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4529 от 20.03.2018 под заголовком: «Галерея» на миллиард

Morgan Stanley хочет продать торговый центр «Галерея» не дешевле $1 млрд

Это один из лучших торговых центров в Восточной Европе по посещаемости
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Фонд Morgan Stanley Real Estate Fund (MSREF) VII рассматривает возможность продажи торгово-развлекательного комплекса «Галерея», рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с фондом. Об этом также знают два топ-менеджера крупных инвесткомпаний, которые вкладывают средства в недвижимость Санкт-Петербурга. Срок работы MSREF VII подходит к концу, с этим может быть связано решение, говорят собеседники «Ведомостей», но оговариваются: если покупатель не найдется, этот срок может быть продлен. Сейчас, по их словам, выбирается брокер для реализации актива.

«Галерея» расположена в самом центре Петербурга, на Лиговском проспекте. Это один из крупнейших торговых комплексов города: общая площадь – 192 000 кв. м, арендная – 93 000 кв. м. Торговый центр открылся в 2010 г., на его строительство потрачено более $500 млн.

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