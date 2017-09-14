O1 Group Бориса Минца может приобрести «Невский центр» в Петербурге

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Stockmann Group выставила на продажу «Невский центр» осенью 2016 г. Евгений Егоров / Ведомости

Структура Бориса Минца ведет со Stockmann Group переговоры о покупке «Невского центра», сделка может быть закрыта до конца года, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон переговоров. Представители O1 Group и Colliers International (консультант по продаже объекта) отказались от комментариев.

Структуры O1 Group могут приобрести торговый центр Stockmann в Петербурге, слышали один из претендентов на этот актив и консультант по недвижимости. Структура Минца до конца года может стать владельцем «Невского центра», сообщил в среду и РБК.

Stockmann Group выставила на продажу «Невский центр» осенью 2016 г. В марте 2017 г. среди претендентов на этот актив участники рынка называли – помимо O1 Group – Morgan Stanley, PPF Real Estate, Avica и петербургские Fort Group и «Империю». Человек, близкий к одной из сторон переговоров, оценивал объект в 12 млрд руб. Гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков тогда же оценил его максимум в 11 млрд руб. Стоимость центра – примерно $220 млн (около 12,5 млрд руб. по курсу среды), говорит один из консультантов по недвижимости.

Управляющий партнер Fort Group Максим Левченко сообщил, что на покупку «Невского центра» его компания не претендовала.

Торговый дефицит По состоянию на июль 2017 г. в Санкт-Петербурге действовало 58 качественных торговых центров совокупной арендопригодной площадью более 2,25 млн кв. м, что составляет 425 кв. м на 1000 жителей, по данным JLL. Открытия новых торговых центров в ближайшее время Санкт-Петербург не ожидает – они могут появиться в лучшем случае в конце следующего года.

Торговый комплекс «Невский центр» находится в центре Петербурга на Невском проспекте рядом с площадью Восстания и Московским вокзалом. Общая площадь – 91 000 кв. м, арендопригодная – 46 000 кв. м, 44%, по данным собственной отчетности, занимает якорный арендатор – универмаг Stockmann. Торговый центр открылся в конце 2010 г., инвестиции в него составили около 170 млн евро. По данным отчетности Stockmann Group, на 31 декабря 2016 г. центр был заполнен на 97,6%, а балансовая стоимость – 181 млн евро.

Весь 2017 год загрузка «Невского центра» была близка к 100%, оценивает руководитель отдела исследований JLL в Петербурге Владислав Фадеев. По его мнению, это один из самых заметных торговых центров Петербурга. Рядом находится ТЦ «Галерея», который в 2011 г. за $1,1 млрд купил Morgan Stanley. По словам Фадеева, «Невский центр» привлекал арендаторов ценовой категории чуть выше, чем в «Галерее», но за некоторых арендаторов торговые центры вступали в прямую конкуренцию.

Инвестиционный холдинг Бориса Минца O1 Group контролирует компанию O1 Properties (владеет 15 бизнес-центрами в Москве общей площадью 743 000 кв. м, среди которых «Белая площадь», Vivaldi Plaza, Ducat III, Silver City и др.) и финансовую группу «Будущее» (включает негосударственные пенсионные фонды «Будущее», «Телеком-союз», «Образование» и «Социальное развитие»).

По данным «СПАРК-Интерфакса», Борис Минц – совладелец нескольких компаний, все они зарегистрированы в Москве. Состояние Минца Forbes оценил в $1,3 млрд (72-е место в списке 2017 г.).

«Невский центр» – последний объект недвижимости, оставшийся у Stockmann в России. Зимой 2016 г. компания продала семь магазинов Stockmann в России российскому франчайзи универмагов Debenhams за 5 млн евро.