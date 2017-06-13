Девелопер Vesper может построить жилой комплекс в Пресненском районе Москвы

Проект на 160 000 кв. м крупнейший в портфеле компании

Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Vesper обживается на Пресне

Пресненский район – один из самых востребованных на московском рынке недвижимости Максим Стулов / Ведомости

Компания «Прима» приобрела 94,2% акций Научно-производственной фирмы (НПФ) «Спектр ЛК», следует из документов последней. Согласно ЕГРЮЛ, собственник «Примы» – кипрская Vicando Services, ею, в свою очередь, по данным реестра Кипра, владеет также кипрская Carveyon. Бенефициаров последней установить не удалось, но она выступает поручителем компании «Вейл финанс», следует из кипрского реестра. Конечный бенефициар «Вейл финанс» – Денис Китаев, совладелец девелопера Vesper (см. справку). Группа «Гута» – прежний владелец НПФ «Спектр ЛК» – продала ее именно Vesper, подтвердили два человека, близких к разным сторонам сделки. Представители сторон от официальных комментариев отказались.