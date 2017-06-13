Статья опубликована в № 4340 от 13.06.2017 под заголовком: Vesper обживается на Пресне
Девелопер Vesper может построить жилой комплекс в Пресненском районе Москвы
Проект на 160 000 кв. м крупнейший в портфеле компании
- Светлана Ястребова,
- Антон Филатов
- / Ведомости
Пресненский район – один из самых востребованных на московском рынке недвижимости
Максим Стулов / Ведомости
Компания «Прима» приобрела 94,2% акций Научно-производственной фирмы (НПФ) «Спектр ЛК», следует из документов последней. Согласно ЕГРЮЛ, собственник «Примы» – кипрская Vicando Services, ею, в свою очередь, по данным реестра Кипра, владеет также кипрская Carveyon. Бенефициаров последней установить не удалось, но она выступает поручителем компании «Вейл финанс», следует из кипрского реестра. Конечный бенефициар «Вейл финанс» – Денис Китаев, совладелец девелопера Vesper (см. справку). Группа «Гута» – прежний владелец НПФ «Спектр ЛК» – продала ее именно Vesper, подтвердили два человека, близких к разным сторонам сделки. Представители сторон от официальных комментариев отказались.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}