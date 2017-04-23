Коммерческая недвижимость

Vesper выкупил у «Синдики» проект гостиницы на 1-й Тверской-Ямской улице

Сумма сделки оценивается в 3 млрд рублей
С приходом Сергея Собянина на пост мэра Москвы на участке на 1-й Тверской-Ямской улице город вместо гостиницы предложил разбить сквер и парковку
С приходом Сергея Собянина на пост мэра Москвы на участке на 1-й Тверской-Ямской улице город вместо гостиницы предложил разбить сквер и парковку
Лысцева Марина / ТАСС

Девелопер Vesper приобрел контрольный пакет финансово-строительной компании «Русское золото – стройинвест», которой принадлежат права на строительство гостиничного комплекса площадью 27 000 кв. м на 1-й Тверской-Ямской улице, рассказали два риэлтора, работающие в этом районе. Продавец, по их словам, – структура, связанная с холдингом «Синдика» нынешнего сенатора и экс-президента Кабардино-Балкарии Арсена Канокова. Гендиректор Vesper Борис Азаренко и президент ХК «Синдика» Олег Эскиндаров информацию о сделке подтвердили, ее условия раскрыть отказались. Сумма сделки составила $28 млн, уточнили два человека, близкие к разным сторонам. Еще около 6 млрд руб. Vesper вложит в строительство, знают два риэлтора, работающие в районе Тверской.

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