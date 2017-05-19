Следственный комитет проводит обыски в O1 Properties

Следственный комитет проводит обыски в головном офисе инвестиционной компании O1 Properties, сообщил источник в правоохранительных органах. Представитель последней подтвердил факт проведения следственных действий и отметил, что они не связаны с деятельностью O1 Properties, а проводятся в рамках уголовного дела против сотрудников спортивного общества «Динамо». «Мы оказываем следствию полное содействие», — сообщил представитель компании.

Вчера аналогичные обыски прошли в головном офисе группы компаний ПИК. Тогда источник, близкий к следствию рассказывал, что ГСУ СКР возбудило уголовное дело по факту причинения ущерба спортобществу «Динамо».

Близкий к всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (МГО ВФСО) «Динамо» человек рассказывал «Ведомотям», что еще в 2005 г. между обществом, правительством Москвы и ЗАО «Водный стадион спорт инвест» был заключен инвестконтракт. «Динамо» предоставило землю — 6,2 га — и здание на 4000 кв. м, а инвестор построил бизнес-центр «Олимпия парк» и дворец спорта «Динамо» (82 000 кв. м). Общество должно было получить 13% в проекте, но получило лишь 902 млн руб., хотя эксперты оценили эту долю на 85 млн руб. больше, рассказывал собеседник «Ведомостей».

«Олимпия парк» — проект компании Horus Capital, владельцем которой был нынешний владелец ПИК Сергей Гордеев. В 2010 г. портфель Horus Capital был продан О1 Properties. Спустя три года «Олимпию парк» купила «Лаборатория Касперского» примерно за $350 млн.

O1 Properties — один из крупнейших владельцев офисной недвижимости в Москве. Ей принадлежат 15 бизнес-центров на 743 000 кв. м, среди них «Белая площадь», Vivaldi Plaza, Ducat III, Silver City и др. Контролирующий акционер O1 Properties — структура бизнесмена Бориса Минца, а миноритарии — группа ИСТ, Goldman Sachs и совладельцы девелопера Forum Properties Владимир Баринский и Владимир Зубрилин.