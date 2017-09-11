Владелец ТРЦ «Золотой Вавилон» нашел покупателей на свои российские активы

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Очередь в «Золотой Вавилон» Евгений Разумный / Ведомости

Заявки на покупку российского портфеля австрийского девелопера Immofinanz подали несколько крупных инвесторов, среди них O1 Group, Fort Group, Avica и Malltech. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре человека, близких к разным участникам переговоров. Представитель Immofinanz Беттина Шрагл отказалась назвать потенциальных покупателей, с кем ведутся переговоры. Она лишь заметила, что сделка может быть закрыта до конца года.

O1 Group Бориса Минца контролирует одного из крупнейших владельцев офисной недвижимости в Москве – O1 Properties. Компания, будучи акционером другого австрийского девелопера – CA Immo, вместе с последней делала предложение о покупке крупного пакета Immofinanz. Fort Group – одна из крупнейших владельцев торговой недвижимости в Санкт-Петербурге: ей принадлежат 10 ТРЦ примерно на 500 000 кв. м. Владельцы группы – ее управляющий партнер Максим Левченко и бывший топ-менеджер структуры «Газпрома» Борис Пайкин. Avica управляет фондами коммерческой недвижимости, среди инвесторов которых экс-совладелец «Тройки диалог» Рубен Варданян. Malltech (бывшая «Росевродевелопмент») специализируется на торговой и складской недвижимости. Компания контролируется топ-менеджерами «Росеврогрупп», ее миноритарный акционер – банк Goldman Sachs.

Левченко переговоры с Immofinanz не подтвердил, но и не опроверг. Malltech, как заверил ее директор по маркетингу Кирилл Степанов, не рассматривает покупку портфеля австрийского девелопера. Представители O1 Group, Avica и консультант со стороны продавца CBRE от комментариев отказались.

Чем владеет Immofinanz В России Immofinanz принадлежат пять готовых торговых центров: GoodZonе на Каширском шоссе, «Пятая авеню» на ул. Маршала Бирюзова, а также три комплекса «Золотой Вавилон» – в Отрадном, Ясеневе и на пр-те Мира. Общая арендуемая площадь этих объктов – 278 500 кв. м.

В апреле 2016 г. Immofinanz объявила о планах по слиянию с конкурентом – CA Immo. Российский портфель Immofinanz (см. врез) «характеризуется повышенными рисками», поэтому ее совет директоров решил выделить его в самостоятельную структуру с тем, чтобы продать актив или оставить во владении текущих акционеров группы. Рыночная стоимость российского портфеля Immofinanz на 30 июня 2017 г. – 976,4 млн евро, сказано в отчете австрийского девелопера. Впрочем, компания рассчитывает выручить от продажи примерно 1,1 млрд евро, рассказывали ранее работавшие с ней консультанты.

Самое выгодное предложение сделала Fort Group, знают четыре человека, близких к разным сторонам переговоров. По их словам, петербурская компания готова заплатить за активы Immofinanz около 800 млн евро, из которых около 100 млн евро «живыми деньгами», поскольку остальное – долг. Они также утверждают, что Fort Group сейчас ведет переговоры со Сбербанком о финансировании сделки. Представитель Сбербанка от комментариев отказался. 800 млн евро – адекватная цена за активы Immofinanz, считает партнер Colliers International Станислав Бибик. Он сам оценивает их в 750–850 млн евро.

Покупка целого портфолио торговых центров дает инвестору редкую для российского рынка возможность значительно расширить собственный портфель, замечает руководитель отдела финансовых рынков и инвестиций JLL Евгений Семенов. Он напоминает, что примеры портфельных продаж здесь единичны. С ним согласен и Бибик: покупка активов Immofinanz – хорошая возможность выйти или закрепиться на московском рынке торговой недвижимости. «Правда, портфель Immofinanz крайне неоднороден как с точки зрения формата объектов, так и с точки зрения коммерческой привлекательности и качества торговых центров», – добавляет Семенов. Кроме того, по его мнению, покупка такого портфеля имеет смысл только для компаний с существенным опытом в реконцепции, позиционировании и брокеридже торговых центров.

Полная версия статьи. Сокращенный газетный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)