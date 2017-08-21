Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Atrium прощается с Россией

Еще один крупный иностранный инвестор уходит из России

Atrium European Real Estate выставила на продажу все свои активы

Atrium European Real Estate выставила на продажу свой портфель российской недвижимости, рассказали три консультанта, работавших с ней, и представитель компании, получившей предложение приобрести активы. Эту информацию подтвердил человек, близкий к Atrium European Real Estate. Компания хочет продать все объекты сразу, а не по частям, уточняют собеседники «Ведомостей». Представитель Atrium European Real Estate отказался комментировать «рыночные слухи». В отчете компании за первое полугодие сказано о планах продажи двух участков на 60 га в Пушкине за 11 млн евро, там планировалось строить торгово-развлекательный комплекс на 250 000 кв. м.

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