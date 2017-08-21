Еще один крупный иностранный инвестор уходит из России

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Рыночная стоимость российских активов Atrium составляет 289 млн евро, сказано в ее отчете Дмитрий Рогулин / ИТАР-ТАСС

Atrium European Real Estate выставила на продажу свой портфель российской недвижимости, рассказали три консультанта, работавших с ней, и представитель компании, получившей предложение приобрести активы. Эту информацию подтвердил человек, близкий к Atrium European Real Estate. Компания хочет продать все объекты сразу, а не по частям, уточняют собеседники «Ведомостей». Представитель Atrium European Real Estate отказался комментировать «рыночные слухи». В отчете компании за первое полугодие сказано о планах продажи двух участков на 60 га в Пушкине за 11 млн евро, там планировалось строить торгово-развлекательный комплекс на 250 000 кв. м.