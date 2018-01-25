На последний объект Stockmann в России вновь претендуют Morgan Stanley и Malltech
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Несколько крупных инвесткомпаний возобновили переговоры о покупке торгово-развлекательного комплекса «Невский центр» в центре Петербурга, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших со сторонами потенциальной сделки. По их словам, в наиболее продвинутой стадии переговоры с инвесткомпанией Malltech и фондом Morgan Stanley.
Malltech (бывший «Росевродевелопмент») специализируется на торговой и складской недвижимости. Портфель компании, по данным ее сайта, – 1,5 млн кв. м недвижимости. Malltech контролируют топ-менеджеры «Росеврогрупп», а ее миноритарный акционер – банк Goldman Sachs. Год назад Malltech выкупила у «Галс-девелопмента» другой торгово-развлекательный центр Петербурга – «Лето» (116 000 кв. м).
Фонды под управлением Morgan Stanley много лет инвестируют в Россию. В 2012 г. компания купила торговый центр «Галерея» в Петербурге, заплатив около $1,1 млрд. Также Morgan Stanley владеет торговой частью (205 000 кв. м) московского «Метрополиса» ($1,2 млрд).
Запросы в Malltech и Morgan Stanley остались без ответа. Stockmann ведет переговоры о продаже комплекса с несколькими инвесторами, уточнила руководитель департамента по коммуникациям финской Stockmann Group Анна Бьярлэнд, не называя имен. Представитель брокера сделки со стороны продавца, Colliers International, от комментариев отказался.
«Невский центр» площадью 91 000 кв. м открыт в 2010 г. Комплекс состоит из торгового центра, якорный арендатор которого универмаг Stockmann, а также офисных помещений и подземного паркинга. В конце октября 2016 г. Stockmann Group выставила объект на продажу. Его, как рассказывали ранее источники «Ведомостей», рассматривали различные компании, в том числе американская Hines. Осенью 2017 г. стало известно, что эксклюзивные права на покупку объекта получила O1 Group Бориса Минца. Сделка должна закрыться до конца года, писал тогда РБК. Но этого до сих пор не произошло: O1 Group взяла паузу в переговорах по покупке «Невского центра», знает человек, близкий к одной из сторон потенциальной сделки. Он объясняет это несколькими причинами, включая неопределенность на банковском рынке и судебные разбирательства между O1 Group и банком «Открытие», перешедшим в собственность ЦБ. «Мы сохраняем интерес к новым объектам недвижимости, но текущая турбулентная ситуация на рынке – нестабильность банковского сектора, меняющийся подход регулятора, судебные разбирательства – побуждает нас следовать более консервативной стратегии и осторожнее подходить к заключению сделок», – подтвердил член совета директоров O1 Group Дмитрий Минц.
Рыночную стоимость «Невского центра» директор департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Алан Балоев оценивает в 12–13 млрд руб. Руководитель отдела финансовых рынков и инвестиций JLL Евгений Семенов называет «Невский центр» высококачественным активом. К плюсам объекта он относит центральное расположение на главной улице Петербурга – Невском проспекте. Правда, комплекс спроектирован и реконструирован под универмаг, что при необходимости затрудняет ротацию арендаторов, замечает Семенов. Также он обращает внимание на «достаточно жесткую конкуренцию в центре города».