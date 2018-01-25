На последний объект Stockmann в России вновь претендуют Morgan Stanley и Malltech

Статья опубликована в № 4494 от 25.01.2018 под заголовком: Два претендента на «Невский центр»

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«Невский центр» площадью 91 000 кв. м открыт в 2010 г. Евгений Егоров / Ведомости

Несколько крупных инвесткомпаний возобновили переговоры о покупке торгово-развлекательного комплекса «Невский центр» в центре Петербурга, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших со сторонами потенциальной сделки. По их словам, в наиболее продвинутой стадии переговоры с инвесткомпанией Malltech и фондом Morgan Stanley.

Malltech (бывший «Росевродевелопмент») специализируется на торговой и складской недвижимости. Портфель компании, по данным ее сайта, – 1,5 млн кв. м недвижимости. Malltech контролируют топ-менеджеры «Росеврогрупп», а ее миноритарный акционер – банк Goldman Sachs. Год назад Malltech выкупила у «Галс-девелопмента» другой торгово-развлекательный центр Петербурга – «Лето» (116 000 кв. м).

Фонды под управлением Morgan Stanley много лет инвестируют в Россию. В 2012 г. компания купила торговый центр «Галерея» в Петербурге, заплатив около $1,1 млрд. Также Morgan Stanley владеет торговой частью (205 000 кв. м) московского «Метрополиса» ($1,2 млрд).