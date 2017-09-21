Инвестиции в петербургскую недвижимость в 2017 году могут достичь $1 млрд

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Больше всего инвестиций приходится на торговые комплексы Евгений Егоров / Ведомости

Инвестиции в недвижимость Петербурга по итогам 2017 г. могут составить $1 млрд, включая сделки по приобретению земли, подсчитали в Colliers International. Это на треть больше, чем в прошлом году, но существенно меньше, чем в 2011–2014 гг. (см. инфографику). Главной тенденцией года станет рост объема классических инвестиционных сделок – до $600 млн, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, и сопоставимо с суммарным значением за 2014–2016 гг., полагают в Colliers.

Интерес к петербургским активам крупных игроков с четкой стратегией развития становится очевидным, замечает гендиректор Colliers International в Петербурге Андрей Косарев. По его прогнозу, этот год станет рекордным по сделкам с крупными объектами недвижимости.

В начале года компания Malltech (бывший «Росевродевелопмент») купила ТРК «Лето» у «Галс-девелопмента», участники рынка оценили сделку в 10 млрд руб. В апреле Raven Russia за 4,9 млрд руб. приобрела у фонда EPI Russia I Ky бизнес-центры «Премиум» (11 000 кв. м) и «Келлерманн центр» (22 000 кв. м) и логистический парк «Гориго». Из крупных сделок этого года Косарев вспоминает также приобретение финской EKE Group девелоперской площадки на Лиговском проспекте и продажу финским инвестфондом Sponda логистического комплекса на Колтушском шоссе. В сентябре сеть «Сенатор» приобрела у Балтийского банка бизнес-центр «Северная столица», эксперты оценили сделку в 1,5–2 млрд руб.

Балтийский банк продает и бизнес-центр «Аэроплаза» (оценивается в 1,3–1,5 млрд руб.), покупателем может стать Jensen Group. Участники рынка ожидают продажи последнего российского актива Stockmann Group – ТК «Невский центр» (оценивается в 11–12 млрд руб.). Переговоры о его покупке ведет структура O1 Group Бориса Минца, сделка может быть закрыта до конца года, рассказали на прошлой неделе источник, близкий к одной из сторон, и два участника рынка.

До конца года ожидается заключение сделок по продаже качественных объектов офисной недвижимости классов А и В площадью от 10 000 кв. м, замечает Косарев. Главными факторами, сдерживающими развитие рынка инвестиций в недвижимость, аналитик считает завышенные ожидания продавцов и небольшой выбор качественных активов в экспозиции, дорогое заемное финансирование, а также риск сокращения арендного потока для иностранных игроков из-за колебания курса рубля.

По оценке JLL, объем инвестиций в 2017 г. в объекты недвижимости Петербурга может составить $650–700 млн, что составляет примерно 15% от общероссийского объема (в 2015–2016 гг. на Петербург приходилось 6%), подсчитали в JLL. По оценке аналитиков, объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России в 2017 г. будет на уровне $4,5 млрд, что выше показателей трех прошлых лет. «Это значение далеко от максимальных инвестиционных объемов, зафиксированных в 2011–2013 гг.», – замечает руководитель отдела исследований JLL Олеся Дзюба. По ее мнению, на рынке заметны тенденции к большому количеству мелких сделок (до $50 млн), а также к нетрадиционным формам сделок, в частности, реструктуризации портфелей, обмена акциями.

По прогнозам Косарева, в 2018 г. основной объем сделок на петербургском рынке инвестиций в недвижимость будут формировать офисный и складской сегменты. Инвесторы проявляют интерес к гостиницам средней ценовой категории, перед ЧМ-18 такие активы маркетируются с завышенными ставками, добавляет эксперт. По его мнению, растет интерес к сделкам «обратной аренды» – sale & lease back, это инструмент высвобождения денежных средств для компаний, у которых недвижимость не основная сфера бизнеса.

Полная версия статьи. Сокращенный газетный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)