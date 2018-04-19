Hines и PPF Real Estate купили третью башню комплекса «Метрополис»
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Чешская PPF Real Estate и американская Hines приобрели третью офисную башню (33 573 кв. м) комплекса «Метрополис» рядом с метро «Войковская», следует из их совместного сообщения. Условия сделки там не раскрываются. Ранее консультанты оценивали это здание в 100-110 млн евро.
Партнеры вели переговоры о покупке этого объекта у фонда Heitman несколько лет. В 2015 г. компании выкупили у Capital Partners две офисные башни «Метрополиса» на 82 000 кв. м. Тогда сделка оценивалась в $335 млн. Таким образом теперь им принадлежат все три офисных здания комплекса. Hines также является совладельцем торгово-развлекательной части (205 000 кв. м) «Метрополиса», которую она приобрела в 2012 г. вместе с Morgan Stanley Real Estate Investing за рекордные $1,2 млрд.
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