Первую крупную сделку на рынке офисов заключил банк «Зенит»

Он купил 13 000 кв. м в комплексе «Лотос» для своей штаб-квартиры

Статья опубликована в № 4543 от 09.04.2018 под заголовком: Дом для «Зенита»

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Банк «Зенит» купил 13 000 кв. м в комплексе «Лотос» на юго-западе Москвы MR Group

Банк «Зенит» приобрел почти 12 817 кв. м в офисном комплексе «Лотос» на юго-западе Москвы, рассказала представитель владельца объекта, компании MR Group, Евгения Старкова. По ее словам, в здании разместится штаб-квартира банка. Представитель «Зенита» подтвердил покупку площадей в «Лотосе». Условия сделки не разглашаются.

До последнего времени подразделения «Зенита» располагались в нескольких бизнес-центрах в разных районах Москвы – это неудобно с точки зрения логистики и организации рабочего процесса, объясняет приобретение площадей в «Лотосе» начальник департамента административного и документационного обеспечения Юрий Русаков (его слова передал представитель банка).