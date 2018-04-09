Первую крупную сделку на рынке офисов заключил банк «Зенит»
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Банк «Зенит» приобрел почти 12 817 кв. м в офисном комплексе «Лотос» на юго-западе Москвы, рассказала представитель владельца объекта, компании MR Group, Евгения Старкова. По ее словам, в здании разместится штаб-квартира банка. Представитель «Зенита» подтвердил покупку площадей в «Лотосе». Условия сделки не разглашаются.
До последнего времени подразделения «Зенита» располагались в нескольких бизнес-центрах в разных районах Москвы – это неудобно с точки зрения логистики и организации рабочего процесса, объясняет приобретение площадей в «Лотосе» начальник департамента административного и документационного обеспечения Юрий Русаков (его слова передал представитель банка).
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