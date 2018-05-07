Tekta Group обживает столицу

Статья опубликована в № 4561 от 07.05.2018 под заголовком: Ставка на Москву

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С 2016 г. Tekta Group строит единственный проект в Москве рядом со ст. м. «Водный стадион» Tekta Group

В 2018 г. девелопер Tekta Group может начать строить в Москве сразу три проекта, их общая площадь превышает 300 000 кв. м, рассказали «Ведомостям» два брокера, работавших с компанией.

Изначально Tekta Group специализировалась на строительстве жилья в Подмосковье, среди проектов которой – ЖК «Акварели» (I и II) в Балашихе, «Ньютон» и «Декарт» в Мытищах. С 2016 г. она строит единственный проект в Москве – комплекс «Маяковский» на 108 000 кв. м рядом со ст. м. «Водный стадион». Официально владельцы компании не раскрываются. Участники рынка называют совладельцев дистрибутора компьютерной и цифровой техники «Мерлион» Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и Олега Карчева (раньше это подтверждали бывший топ-менеджер компании и знакомый бизнесменов).