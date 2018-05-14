Федун нашел нового партнера для проекта «Тушино-2018»

«Тушино-2018» строится на территории бывшего Тушинского аэродрома площадью 160 га «Тушино-2018»

ФСК «Лидер» станет соинвестором жилого квартала «Город на реке «Тушино-2018», рассказали два человека, близких к разным сторонам сделки. По их словам, официально об этом может быть объявлено в ближайшие дни. ФСК «Лидер» договорилась построить на участке площадью 2,9 га апарт-комплекс общей площадью 90 000 кв. м, говорят собеседники «Ведомостей». Представители ФСК «Лидер» и девелопера проекта, АО «Тушино-2018» вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна, информацию о партнерстве подтвердили.

«Тушино-2018» строится на территории бывшего Тушинского аэродрома площадью 160 га. Проект предусматривает строительство суммарно свыше 1,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 790 000 кв. м жилья, остальное – коммерческая недвижимость и инфраструктура. Сейчас возводятся первые две очереди проекта – четыре квартала примерно на 385 000 кв. м. Основным инвестором «Тушино-2018» считается компания Федуна. Сам он в интервью «Ведомостям» рассказывал, что у него в этом проекте есть партнеры, но не называл их.

ФСК «Лидер» специализируется на строительстве жилья в Московском регионе. Ее портфель, по собственным данным, – 5,5 млн кв. м; среди проектов – жилые кварталы «Сколковский» в Одинцове, «Римский» в Ленинском районе Подмосковья, жилой комплекс «Дыхание» рядом с метро «Тимирязевская». Компании с 2016 г. принадлежит ДСК-1, старейший домостроительный комбинат в Москве. В 2018 г. корпорация выкупила еще один домостроительный комбинат в Москве у группы ЛСР. Владелец ФСК «Лидер» – Владимир Воронин, сын бывшего чиновника стройкомплекса Москвы и руководителя компании СКП «Развитие».

Комплекс в Тушине станет первым московским проектом ФСК «Лидер» в сегменте апартаментов. «Такой формат представляет больше возможностей для нестандартных экспериментов с планировками и дизайном, поэтому мы видим стабильный интерес к нему со стороны покупателей», – передал Воронин «Ведомостям».

Инвестиции в строительство апарт-комплекса в Тушине руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев оценивает в 5 млрд руб. Стороны размер инвестиций не называют.

Апартаменты в «Тушино-2018» будут востребованы, считает управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая. Традиционно они дешевле аналогичных квартир, поясняет эксперт, новая квартира в новом корпусе «Тушино-2018» стоит в среднем 213 000 руб. за 1 кв. м, а апартаменты в этом районе – 170 000–180 000 руб. Кроме того, по словам Литинецкой, «Тушино-2018» входит в число самых ликвидных столичных новостроек старой Москвы. По данным ЦИАНа, по количеству проданных квартир в пределах МКАД в I квартале 2018 г. «Тушино-2018» уступает лишь комплексам «Грин парк», «Римского-Корсакова, 11» (застройщик обоих – ГК ПИК) и «Летний сад» (группа «Эталон»).

В районе Покровское-Стрешнево, где расположен проект, фактически нет конкуренции со стороны проектов с апартаментами, обращает внимание Литинецкая. К плюсам комплекса она также относит наличие спортивной инфраструктуры (там уже работает стадион футбольного клуба «Спартак» «Открытие арена»), набережной и нескольких станций метро.

ФСК «Лидер» не единственный девелопер, который может стать соинвестором «Тушино-2018». Переговоры о вхождении в проект ведет и группа ПИК Сергея Гордеева, рассказывали в середине апреля «Ведомостям» источники, близкие к участникам потенциальной сделки. Параметры их сотрудничества пока не известны.