Максим Воробьев начинает третий девелоперский проект в Москве

Вместе с KR Properties он построит квартал на 440 000 кв. м рядом с Щербинкой

Максим Воробьев Сергей Портер / Ведомости

Компания «Самолет две столицы» и KR Properties договорились о совместной застройке 44,6 га рядом с деревней Алхимово в новой Москве, следует из совместного сообщения партнеров. Там сказано, что согласно проекту на этой территории можно построить более 440 000 кв. м недвижимости, из которых 363 000 кв. м жилья и коммерческих площадей, еще 79 000 кв. м – социальная инфраструктура. Общий объем инвестиций в проект стороны оценивают в 14,5 млрд руб. Другие условия соглашения не раскрываются.

«Самолет две столицы» входит в группу «Самолет». Согласно ЕГРЮЛ, 75% долей в «Самолет две столицы» принадлежит ЗАО «ИГ 11», основной учредитель которого – брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим. В группу также входят еще две компании. «Самолет девелопмент» – один из крупнейших девелоперов Московской области с портфелем в 17 млн кв. м жилья. Ее владельцы – Игорь Евтушевский и Михаил Кенин. Последний – миноритарий ГК «Русская аквакультура», ее основной акционер Максим Воробьев. Еще одна компания Воробьева – «Самолет ЛО» – строит два жилых проекта в Ленинградской области.

KR Properties входит в Gleden Invest Александра Клячина и специализируется на строительстве апартаментов в промышленных зданиях (так называемых лофтов) и офисов. Среди ее проектов – деловые кварталы «Красная Роза» и «Даниловская мануфактура», гостиничный апарт-комплекс Roza Rossa и т.д.

Жилой квартал в Алхимове – третий известный проект компании «Самолет две столицы» в Москве и второй – в партнерстве со структурами Клячина. В марте она подписала соглашение с фирмой «Химки Молжаниново» о совместной застройке 136 га в Молжанинове. Основными владельцами «Химки Молжаниново» считаются компании Романа Абрамовича и Клячина. На этой территории партнеры планируют возвести 1,5 млн кв. м недвижимости. На этой неделе компания «Самолет две столицы» сообщила о партнерстве с группой «Абсолют» Александра Светакова. На 11 га в Некрасовке компании планируют построить около 220 000 кв. м жилья стоимостью 8 млрд руб.

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