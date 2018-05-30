Urban Group ищет инвесторов на достройку своих проектов
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Urban Group ищет инвесторов на достройку своих проектов, рассказали два брокера, работавших с объектами компании, и подтвердил один из девелоперов, получивший такое предложение. Среди компаний, которые Urban Group попросила помочь, были Ingrad Романа Авдеева, группа ПИК Сергея Гордеева и «Гранель», перечисляют собеседники «Ведомостей». Такое же предложение, знают они, получили и другие застройщики, но не называют их. Один из девелоперов добавляет, что предложение поступило не только от Urban Group, но и от министерства строительства Московской области.
Представители Ingrad и «Гранеля» от комментариев отказались. Представитель ПИК сказал, что компания никаких предложений достраивать объекты Urban Group не получала. Запрос в подмосковный минстрой остался без ответа.
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