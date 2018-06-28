Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4597 от 28.06.2018 под заголовком: Застройщики воспользовались поправками

Застройщики жилья с 1 июля поднимут цены на квартиры

Они воспользуются новыми поправками в закон о долевом строительстве
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Большинство крупных застройщиков жилья, опрошенных «Ведомостями», планируют с 1 июля повысить цены на жилье. Об этом с московских рекламных щитов уже предупреждает клиентов крупнейший застройщик жилья в России – группа ПИК. Конкретные цифры станут известны после 1 июля и будут зависеть от проекта и площади квартиры, говорит сотрудник офиса продаж компании. Представитель ПИК информацию о грядущем повышении цен подтвердил.

В зависимости от конкретного объекта или корпуса в комплексе «Level Амурская» стоимость недвижимости здесь вырастет в пределах 5%, сообщил гендиректор Level Group Кирилл Игнахин. На столько же с 3 июля увеличится стоимость квадратных метров в отдельных проектах «Лидер инвеста» (входит в АФК «Система»), сказал его представитель. Квартиры в объектах ГК «Гранель» подорожают на 2–3%, по словам ее директора по продажам Рустама Арсланова. На 1–3% вырастет стоимость квадратного метра в жилом комплексе Headliner, который строится на месте мелькомбината № 4 в Шмитовском проезде, предупреждает представитель группы «Кортрос». Отдельные проекты подорожают и у Capital Group. Подорожают и квартиры ГК «Основа» и Tekta Group, рассказали соответственно управляющий партнер первой Олег Колченко и гендиректор второй Роман Сычев, не уточнив деталей.

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