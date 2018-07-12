Единственный офис Захи Хадид в Москве может купить ГК «Регион»
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Группа компаний «Регион» ведет переговоры о покупке бизнес-центра Dominion Tower, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам потенциальной сделки. Комплекс скорее всего купит «Регион», знают и два консультанта, работавших с группой.
Dominion Tower на Дубровке общей площадью 21 400 кв. м – единственный офисный проект известного британского архитектора Захи Хадид (умерла в 2016 г.) в Москве. Комплекс построила фирма «Доминион-М» (входит в девелоперскую компанию «Пересвет-инвест») в 2015 г. В него, по данным компании, было инвестировано 2,3 млрд руб. В прошлом году РБК сообщал, что комплекс перешел группе «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева. Так, по словам источников издания, владелец объекта расплатился по кредитам перед «МДМ банком», который, в свою очередь, был присоединен к Бинбанку Микаила Шишханова, племянника Гуцериева. С прошлого года санацией Бинбанка занимается Фонд консолидации банковского сектора Центробанка.
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