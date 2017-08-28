Единственное здание Захи Хадид в Москве выставлено на продажу Е. Разумный / Ведомости

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева продает единственное в Москве здание великого архитектора Захи Хадид Dominion Tower, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

По данным агентства, здание по Шарикоподшипниковской улице входит в пакет активов на $400 млн, который «Сафмар» продает для поддержки входящего в группу «Бинбанка». Представитель «Сафмара» на вопрос, обусловлена ли продажа активов финансовыми трудностями «Бинбанка», заявил агентству, что группа давно хотела продать непрофильные активы, и о распродаже с дисконтом речи не идет.

По данным источников агентства, на минувшей неделе презентацию для участников рынка провел занимающийся в «Сафмаре» недвижимостью брат Михаила Гуцериева Саит-Салам Гуцериев. В числе 900 объектов, выставленных на продажу, Dominion Tower оказалась самым дорогим: 2,2 млрд руб. ($38 млн), пишет Reuters.

Проект бизнес-центра Dominion Tower выполнен архитектурным бюро Захи Хадид по заказу девелопера «Доминион-М» Владимира Мельника. Стоимость строительства оценивалась в 2,3 млрд руб., открытие состоялось 25 сентября 2015 г. По данным РБК, здание «Сафмар» получил за долги МДМ-Банку, который затем был присоединен к «Бинбанку». Источники на рынке недвижимости указывают на высокие арендные ставки, малый коэффициент использования площадей и неудачное расположение Dominion Tower.

«Бинбанк» назывался в числе четырех якобы проблемных крупных банков в известном письме менеджера УК «Альфа капитал» Сергея Гаврилова.

Единственное в Москве здание Захи Хадид