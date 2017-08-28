Единственное здание Захи Хадид в Москве выставлено на продажу
Е. Разумный / Ведомости
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева продает единственное в Москве здание великого архитектора Захи Хадид Dominion Tower, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники на рынке недвижимости.
По данным агентства, здание по Шарикоподшипниковской улице входит в пакет активов на $400 млн, который «Сафмар» продает для поддержки входящего в группу «Бинбанка». Представитель «Сафмара» на вопрос, обусловлена ли продажа активов финансовыми трудностями «Бинбанка», заявил агентству, что группа давно хотела продать непрофильные активы, и о распродаже с дисконтом речи не идет.
По данным источников агентства, на минувшей неделе презентацию для участников рынка провел занимающийся в «Сафмаре» недвижимостью брат Михаила Гуцериева Саит-Салам Гуцериев. В числе 900 объектов, выставленных на продажу, Dominion Tower оказалась самым дорогим: 2,2 млрд руб. ($38 млн), пишет Reuters.
Проект бизнес-центра Dominion Tower выполнен архитектурным бюро Захи Хадид по заказу девелопера «Доминион-М» Владимира Мельника. Стоимость строительства оценивалась в 2,3 млрд руб., открытие состоялось 25 сентября 2015 г. По даннымРБК, здание «Сафмар» получил за долги МДМ-Банку, который затем был присоединен к «Бинбанку». Источники на рынке недвижимости указывают на высокие арендные ставки, малый коэффициент использования площадей и неудачное расположение Dominion Tower.
«Бинбанк» назывался в числе четырех якобы проблемных крупных банков в известном письме менеджера УК «Альфа капитал» Сергея Гаврилова.
Единственное в Москве здание Захи Хадид
Е. Разумный / Ведомости
По замыслу авторов проекта, ракурсы здания прозрачны — сквозь них видно улицу, а на территории перед бизнес-центром разбит сквер, открытый для всех желающих
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Е. Разумный / Ведомости
Архитектура здания отличается легкостью, которую создает атриум, — по открытой «парящей» лестнице можно подняться наверх. Что редкость для современных бизнес-центров, во многих из которых есть только пожарные лестницы
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Е. Разумный / Ведомости
Инвестиции в проект составили 2,3 млрд руб., рассказала в пятницу журналистам заместитель директора компании "ДоминионМ", которая выступила девелопером проекта, Ольга Еременко, передает "РИА Новости". На строительные работы и монтаж ушло 1,8 млрд руб.
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Е. Разумный / Ведомости
Во внутреннем пространстве Dominion Tower учтены все самые новые и современные решения: например, в здании сложная система освещения
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Е. Разумный / Ведомости
Интересно, что первое московское здание титулованной Захи Хадид, лауреата Притцкеровской премии, расположено не в центре города, а на Шарикоподшипниковской улице. Девелоперы объясняют выбор места так: бизнес-центр создан, чтобы стать архитектурной доминантой района и положить начало формированию в этой части Москвы нового делового кластера, привлекательного для ведения бизнеса
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Е. Разумный / Ведомости
Облицовка фасадов выполнена из алюминиевых панелей, окраска которых меняет оттенок в зависимости от угла зрения и степени освещенности — по принципу «хамелеон»
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Е. Разумный / Ведомости
Здание выполнено в сложившейся архитектурной манере Захи Хадид — в авангардном стиле, изменяющем традиционное представление о пространстве и архитектурной геометрии и отвечающем, по словам авторов, эстетике района, сообщает официальный пресс-релиз объекта
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Е. Разумный / Ведомости
Фасад семиэтажного здания имеет сложную динамичную форму с консолями, выступающими на значительное расстояние относительно габаритов первого этажа
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Е. Разумный / Ведомости
Заказчики и авторы проекта добивались, чтобы Dominion Tower не был похож на типовые бизнес-центры