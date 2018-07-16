KR Properties перестроит памятник культуры на Кузнецком Мосту

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В разное время в здании пассажа купца Константина Попова (в центре) размещались телефонная станция, банк, библиотека, Госстрах СССР и проч. Андрей Гордеев / Ведомости

Девелопер KR Properties приступил к реконструкции здания пассажа купца Константина Попова на Кузнецком Мосту, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с компанией. KR Properties будет заниматься восстановлением памятника: после окончания работ там появятся апартаменты и торговая галерея, подтвердил ее представитель. Градостроительно-земельная комиссия еще в марте 2016 г. согласилась с выдачей разрешения фирме ООО «Столичный проект – КМ» (входит в KR Properties) на реставрацию объекта, отметил представитель Москомстройинвеста.

Пассаж Попова общей площадью почти 15 000 кв. м был построен архитектором Александром Рязановым в 1877 г. для размещения магазинов меховых и ювелирных изделий, юридической литературы и фотографий, а также апартаментов. Здесь, в частности, жили физик Александр Эйхенвальд и оперный певец Степан Трезвинский. В 1882 г. в здании открылась первая в Москве телефонная станция. В разные годы в комплексе пассажа размещались банк, дирекция концертов контрабасиста Сергея Кусевицкого, редакция журнала «Русское обозрение», Госстрах СССР и др. С 1958 г. пассаж Попова занимала государственная публичная научно-техническая библиотека, переведенная 3,5 года назад в Хорошево-Мневники. Здание является памятником культурного наследия.