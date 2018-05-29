Группа «Самолет» начинает первый проект в бизнес-классе

На территории делового квартала «Даниловская мануфактура» появится многофункциональный жилой комплекс на 37 800 кв. м Сергей Портер / Ведомости

Компания «Самолет две столицы» выкупило у KR Properties Александра Клячина права на 1,6 га на территории делового квартала «Даниловская мануфактура» на Варшавском шоссе, следует из ее сообщения. На этой территории она планирует построить многофункциональный жилой комплекс на 37 800 кв. м. Инвестиции в этот проект оцениваются в 4 млрд руб. Условия сделки с K RProperties не разглашаются.

«Самолет две столицы» входит в группу «Самолет». Согласно ЕГРЮЛ, 75% долей в «Самолет две столицы» принадлежит ЗАО «ИГ 11», основной учредитель которого – брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим. В группе еще две компании. «Самолет девелопмент» – один из крупнейших девелоперов Московской области с портфелем в 17 млн кв. м жилья. Ее владельцы – Игорь Евтушевский и миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин. Основной владелец «Русской аквакультуры» - Максим Воробьев. Еще одна компания Воробьева – «Самолет ЛО» – строит два жилых проекта в Ленинградской области.

Комплекс на Варшавском шоссе, судя по всему, первый проект группы «Самолет» в бизнес-классе. «Самолет две столицы» в этом году заявила о трех крупных проектах, и все они относятся к массовому сегменту. Так, в Некрасовке девелопер вместе с группой «Абсолют» Александра Светакова планируют построить около 220 000 кв. м жилья стоимостью 8 млрд руб. Два других проекта будут реализовываться в партнерстве со структурами владельца KR Properties Александра Клячина. Рядом с деревней Алхимово на территории 44,6 га компания Воробьева и KR Properties возведут более 440 000 кв. м недвижимости. Общий объем инвестиций в проект стороны оценивают в 14,5 млрд руб. Другие условия соглашения не раскрываются. Но самый масштабный проект «Самолет две столицы» появится в Молжанинове. В марте она подписала соглашение с фирмой «Химки Молжаниново» Клячина и Романа Абрамовича о совместной застройке 136 га. Там запланировано 1,5 млн кв. м недвижимости.

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