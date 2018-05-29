Группа «Самолет» начинает первый проект в бизнес-классе

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На территории делового квартала «Даниловская мануфактура» появится многофункциональный жилой комплекс на 37 800 кв. м
Сергей Портер / Ведомости
Компания «Самолет две столицы» выкупило у KR Properties Александра Клячина права на 1,6 га на территории делового квартала «Даниловская мануфактура» на Варшавском шоссе, следует из ее сообщения. На этой территории она планирует построить многофункциональный жилой комплекс на 37 800 кв. м. Инвестиции в этот проект оцениваются в 4 млрд руб. Условия сделки с K RProperties не разглашаются.
«Самолет две столицы» входит в группу «Самолет». Согласно ЕГРЮЛ, 75% долей в «Самолет две столицы» принадлежит ЗАО «ИГ 11», основной учредитель которого – брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим. В группе еще две компании. «Самолет девелопмент» – один из крупнейших девелоперов Московской области с портфелем в 17 млн кв. м жилья. Ее владельцы – Игорь Евтушевский и миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин. Основной владелец «Русской аквакультуры» - Максим Воробьев. Еще одна компания Воробьева – «Самолет ЛО» – строит два жилых проекта в Ленинградской области.
Комплекс на Варшавском шоссе, судя по всему, первый проект группы «Самолет» в бизнес-классе. «Самолет две столицы» в этом году заявила о трех крупных проектах, и все они относятся к массовому сегменту. Так, в Некрасовке девелопер вместе с группой «Абсолют» Александра Светакова планируют построить около 220 000 кв. м жилья стоимостью 8 млрд руб. Два других проекта будут реализовываться в партнерстве со структурами владельца KR Properties Александра Клячина. Рядом с деревней Алхимово на территории 44,6 га компания Воробьева и KR Properties возведут более 440 000 кв. м недвижимости. Общий объем инвестиций в проект стороны оценивают в 14,5 млрд руб. Другие условия соглашения не раскрываются. Но самый масштабный проект «Самолет две столицы» появится в Молжанинове. В марте она подписала соглашение с фирмой «Химки Молжаниново» Клячина и Романа Абрамовича о совместной застройке 136 га. Там запланировано 1,5 млн кв. м недвижимости.
В недвижимость каких городов Европы выгоднее вкладывать деньги
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Доступность жилья станет ключевой проблемой в Европе в 2018 г. Инвестиции в квартиры для сдачи в аренду, жилье для студентов и пенсионеров становятся приоритетными. Такой вывод содержится в исследовании PwC «Новые тенденции на европейском рынке недвижимости в 2018 г.». Аналитики PwC и и компании Urban Land Institute опросили 818 участников рынка недвижимости: инвесторов, руководителей инвестфондов, девелоперов и банков, а также брокеров и консультантов. Они оценили степень инвестиционной привлекательности крупнейших европейских городов по пятибалльной шкале
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Берлин занимает первое место в рейтинге (4,3 балла) и остается самым благоприятным городом для инвесторов. По размеру ставок капитализации Берлин - самый дорогой город в Германии, он опережает Мюнхен, чего не было раньше. Несмотря на высокие цены на недвижимость, рынок выглядит стабильным и подкреплен высоким ростом населения и развитием бизнес-среды. Инвесторы ожидают рост ставок капитализации, несмотря на то что они и так на рекордно высоком уровне. В текущем году в недвижимость Берлина вложено 9 млрд евро
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Низкая процентная ставка и продолжающаяся урбанизация являются основными факторами высокой инвестиционной привлекательности жилой недвижимости в Копенгагене (4,13 балла и второе место в рейтинге). За текущий год инвесторы купили в мегаполисе недвижимости на 3 млрд евро. Наиболее привлекательна жилая недвижимость, в том числе жилье для студентов
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Немецкий Франкфурт (4,13 балла) в рейтинге разделяет второе место с Копенгагеном. Германия и, в частности, Франкфурт больше всего выиграли от Brexit. По оценке Ассоциации зарубежных банков, в результате Brexit количество рабочих мест во Франкфурте увеличится в пределах 3000-5000. Банковские группы и финансовые корпорации - Citigroup, Morgan Stanley, Nomura Holdings и Standard Chartered - уже выбрали город в качестве будущей штаб-квартиры. В городе отмечается рост инвестиционной активности. В первые полгода 2017 г. сделки с недвижимостью превысили 2,8 млрд евро, при этом только во II квартале прошли сделки на 2 млрд евро
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Еще один немецкий город- Мюнхен (на фото) вошел в пятерку самых привлекательных для инвестиций в недвижимость. Как и в Берлине, здесь довольно высокие цены на недвижимость, что подкрепляется высоким спросом. Новостроек в городе немного из-за отсутствия свободных участков земли. Строительство ведется в основном на окраинах. В городе довольно высокая покупательная способность, поскольку там практически нет безработных. За текущий год в недвижимость Мюнхена было инвестировано 6 млрд евро
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Инвесторы надеются, что от выхода Великобритании из ЕС также выиграет и Мадрид (4,06 балла). Ставки аренды как на коммерческую недвижимость, так и на жилье в мегаполисе продолжают расти. «В городе хорошие перспективы развития для бизнеса», - отмечают респонденты в исследовании PwC. Но отмечается, что повышенные политические риски, связанные с желанием Каталонии отделиться, будут сдерживать инвесторов в ближайшем будущем. В этом году в недвижимость Мадрида было вложено 7 млрд евро
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Четвертый по величине рынок недвижимости в Германии - Гамбург в этом году упал со второго места в 2016-2017 гг. сразу на 6-ю строчку в рейтинге (4,07 балла). «Мюнхен и Гамбург являются сложными рынками из-за сочетания высокой арендной платы и низкой доходности (3,25%)», - комментирует немецкий управляющий активами. В первом полугодии 2017 г. в Гамбурге было продано недвижимости на 1,3 млрд евро, что на 34% ниже показателя за аналогичный период 2016 г. Но это связано не с ослаблением спроса, а с дефицитом предложения
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Рынок недвижимости Дублина (4,02 балла) «близок к полному восстановлению», говорится в исследовании. Кризис поменял портрет покупателей: в городе меньше стало частных инвесторов из США и больше институциональных денег из Германии, Франции, Швейцарии и Великобритании. Сокращение доходности уже произошло, и дальнейшего падения не ожидается. Доходность от инвестиций в качественные офисы сейчас составляет 4,5-5% при арендной ставке в среднем в 590-645 евро за кв. м в год. Инвесторы рассматривают город как хорошее место для стабильного дохода
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PIXABAY
Столица Швеции Стокгольм (3,97 балла) демонстрирует рекордный для Европы уровень инвестиций в инфраструктуру. В Стокгольме строится новая кольцевая дорога и трамвайные линии, которые изменят динамику пригородного рынка. Большинство муниципалитетов вокруг Стокгольма расширятся и станут лакомым куском для инвесторов в офисы, торговые центры и логистику. Сейчас эти сегменты показывают доходность соответственно в 3,5, 4 и 5,5%. Стокгольм развивается по модели Кремниевой долины, отмечают инвесторы и сравнивают город с Сиэтлом
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PIXABAY
Люксембург станет самой привлекательной альтернативой Лондону. Страна демонстрирует сильный рост экономики и масштабные инвестиции в промышленные объекты, центры обработки данных и логистику. «Город является платформой для финансовой отрасли», - говорят инвесторы. Основные риски они видят в нехватке инфраструктуры, доступного жилья и дороговизне жизни, которая оказывается не по карману для более чем полумиллиона жителей города
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PIXABAY
Амстердам замыкает десятку лучших городов Европы для инвестиций (4,07 балла). Эксперты отмечают сокращение переизбытка офисов в столице Голландии, быстрый рост арендных ставок, что повышает инвестиционную привлекательность офисной недвижимости. Амстердам - место притяжения институциональных и частных инвесторов из Европы и Азии, которые быстро выкупают офисные здания в городе. Большие перспективы для инвестиций в жилой сегмент - особенно в городе не хватает социального и доступного жилья
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Tim Ockenden / AP
Лондон остается бессменным лидером по объему инвестиций (31 млрд евро в 2017 г.), но после решения о выхода Великобритании из ЕС город скатился в конец рейтинга (3,17 балла) самых перспективных городов и занял 27-е место. Респонденты ожидают в 2018 г. сокращение инвестиций в Лондоне и падение цен на недвижимость в Великобритании
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
Москва находится внизу рейтинга (30-е место и 2,89 балла), однако оживление арендного рынка, снижение процентных ставок и инфляции являются положительным сигналом для инвесторов. Сейчас основную долю в недвижимости в Москве составляет российский капитал, но рекордно низкая стоимость качественных активов (близкая к replacement cost) и формирование обеспеченного среднего класса должны привлечь в Москву крупных зарубежных игроков в ближайшие 2-3 года