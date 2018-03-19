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Москвичи не хотят покупать жилье в центре Москвы из-за неоправданно высоких цен

Спрос на вторичные квартиры в Центральном округе Москвы за последний год упал на 10%, а за последние пять лет – на 25%. Потенциальные покупатели недовольны неоправданно завышенными ценами на жилье в центре Москвы – 95% лотов здесь завышены в цене на 30%, подсчитали эксперты компании «Инком-недвижимость».

По их подсчетам, если сравнить среднюю цену предложения квартир бизнес-класса на «вторичке» в центре и в районах, с ним граничащих, то в большинстве случаев в центре цена будет гораздо выше. Так, если в Тверском районе средняя стоимость квартиры бизнес-класса равна 25 млн руб., в районе Беговой аналогичное по классу и остальным характеристикам жилье уже продается в среднем за 17,6 млн руб. В районах Замосковречье (20, 3 млн руб. за квартиру) и Хорошевский (14,3 млн руб. за квартиру) разница будет составлять 6 млн руб., в районах Пресненский (20,9 млн руб.) и Филевский парк (17,4 млн руб.) – 3,5 млн руб.

Тенденция перетекания спроса особо заметна в тех центральных районах, которые граничат с локациями, где активно ведется строительство нового жилья и на «первичку» (а затем и на «вторичку») выходит большой объем качественного предложения.

По статистике «Инком-недвижимости», на сегодняшний день больше всего предложений новостроек бизнес-класса в следующих соседних с ЦАО районах: Хорошево-Мневники (СЗАО, 2494 лота), Беговой (САО, 1795 лотов), Хорошевский (САО, 1761 лот), Филевский парк (ЗАО, 1172 лота) и Даниловский (ЮАО, 1077 лотов).

«Многие, выбирая между районами ЦАО и соседними локациями из других округов, делают выбор в пользу последних, понимая, что могут здесь за те же средства приобрести дополнительные квадратные метры или объект более высокого качества, чем в центре», – говорит руководитель аналитического центра «Инком-недвижимости» Дмитрий Таганов.

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