Группа «Акцент» основателя «Копейки» купила склад на юге Подмосковья

Статья опубликована в № 4621 от 01.08.2018 под заголовком: Cклад для основателя «Копейки»

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«PNK Парк Валищево» – это флагманский складской комплекс PNK Group, где уже построено и реализовано более 200 000 кв. м. PNK Group

«Акцент» приобрел более 50 000 кв. м в логистическом парке «PNK Парк Валищево» на Симферопольском шоссе, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с участниками сделки. В сделку вошло 56 000 кв. м, из них 52 000 кв. м – сам склад, сказано в сообщении PNK Group. Арендатор, как говорится там, – логистическая компания «Оператор коммерческой недвижимости». Представитель «Акцента» сделку подтвердил.

ГК «Акцент» создана в 2007 г. основателем сети магазинов «Копейка» Александром Самоновым. Тогда компания привлекла в фонд Accent Russia Opportunity Fund примерно $150 млн, и он купил офис «Дельта плаза» у ст. м. «Курская», торговый комплекс «Вива!» в Бутове (сейчас информации о нем на сайте «Акцента» нет; «Коммерсантъ» писал, что ТЦ может перейти Сбербанку в счет долгов), склады в Подольске и Уфе.