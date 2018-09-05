Где в Москве не хватает мостов
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452 моста – это ненамного больше, чем в крохотной Венеции, хотя Москва-река в черте города растянулась на 80 км, а общая протяженность ее набережных вместе с каналами, затонами и заливами составляет более 200 км. Для сравнения: на территории Гамбурга более 2300 мостов, в Берлине – 1662, в Амстердаме – 1281, в Венеции – 398, в Санкт-Петербурге – более 800.
О нехватке мостов в российской столице говорит так называемый перепробег – разница между прямым расстоянием между двумя точками и расстоянием, которое придется проехать на автомобиле, чтобы попасть из одной точки в другую. Он составляет от 70 до 80%. В американских и европейских мегаполисах аналогичный показатель не превышает 25%.
Многие столичные мосты, мягко говоря, не соответствуют пропускной способности уличной сети. Например, 6–8-полосный Комсомольский проспект перед Садовым кольцом упирается в узкий 4-полосный мост. В любое время собирает пробки 6-полосный Крымский мост. И если в историческом центре в среднем расстояние между мостами составляет около 700–800 м, то в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) – уже 2 км. И совсем все грустно в зоне от ТТК до МКАД, где этот показатель вырастает до 5 км.
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