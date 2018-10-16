На что идут деньги инвесторов в недвижимость в мире

Proptech была ключевой на Exporeal этого года: высокие технологии рассматриваются за границей не как самоцель, а как инструмент, при помощи которого девелоперы могут достигнуть своих целей Depositphotos / PhotoXPress

Инвесторы на мировых рынках ищут новые виды недвижимости, диверсифицируя портфели, – это главный тренд сегодняшнего дня, рассказала Эри Мицостерги, директор Европейского департамента исследований коммерческой недвижимости Savills на конференции «Как зарабатывать, делясь», которую провели «Ведомости» на международной выставке недвижимости Exporeal в Германии. Участники конференции рассказали, в какие объекты в мире инвесторы предпочитают вкладывать свои средства и какие существуют инвестиционные возможности в разных странах.

Например, в Германии предпочитают вкладываться в строительство новых бизнес-центров в больших городах, в соседней Польше инвесторы облюбовали логистические терминалы и студенческие общежития, в Италии с удовольствием занимаются реновацией офисов и возведением складов для торговых операторов. В Великобритании, Румынии и России главный объект инвестиций – жилье.

В Москве в ближайшие 30 лет жилые проекты останутся превалирующими, хотя власти стимулируют создание кластерных проектов, в которых «на равных», могли бы сосуществовать разные виды недвижимости. Об этом рассказал Константин Тимофеев, руководитель Москомстройинвеста. На реплику Любови Цветковой, руководителя Ассоциации инвесторов Москвы, о том, что правительство могло бы давать преференции компаниям, которые заявляют о готовности развивать альтернативные жилым проекты, Тимофеев ответил: «Не всегда льготы стимулируют развитие тех сфер, в которых предоставляются».

Между тем кластерный подход в столице уже реализуется в ряде девелоперских проектов. К примеру, компания «Сити-XXI век» давно использует его при строительстве жилых кварталов. Она называет их мини-полисами: в новостройках девелопер предусматривает коммерческие помещения, креативные пространства и т. д. Но на Exporeal компания привезла точечный проект Hill8 – жилой дом премиум-класса на проспекте Мира. «Нам досталась удачная площадка, хорошее место, 15 минут езды от Кремля», – объяснил Сергей Нотин, директор по инвестициям «Сити-XXI век». Новостройка будет буквально «напичкана» всеми технологическими новинками.

Тема proptech, кстати, была ключевой на Exporeal этого года. Высокие технологии рассматриваются за границей не как самоцель, а как инструмент, при помощи которого девелоперы могут достигнуть своих целей. Среди участников выставки в этот раз было 60 технологичных компаний (из общего числа в 2000 экспонентов со стендами). Это большая для Exporeal цифра и она показывает, насколько значимой для недвижимости стала эта тема.

Опрос, проведенный организаторами выставки, продемонстрировал: 40% респондентов уже предлагают вместе с недвижимостью цифровые продукты или услуги. Технологии помогают не только создавать новую недвижимость, но и управлять уже построенной. Анна Осипычева, директор департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках «ВТБ капитала», рассказала, что сейчас многие собственники задумались о том, как им лучше использовать имеющиеся активы: то ли сохранить в собственности, то ли монетизировать для финансирования других проектов, либо подготовить к отчуждению после редевелопмента, сдачи в аренду. Иными словами: продать, списать или ликвидировать? У банков, крупных структур, промышленных предприятий сейчас на балансе находится большое количество непрофильных активов, операционное управление которыми требует профессионального подхода.